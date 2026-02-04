Es tendencia:
Barcelona SC

EN VIVO Y GRATIS: Guayaquil City vs Barcelona SC por la ‘Noche del City’ vía Zapping Sports

Tras la victoria de Guayaquil City contra Barcelona SC en la Noche Amarilla, los equipos se vuelven a enfrentar.

Por Jose Cedeño Mendoza

Guayaquil City enfrenta a Barcelona SC en su partido de presentación
Guayaquil City enfrenta a Barcelona SC en su partido de presentación

El pasado fin de semana, Guayaquil City derrotó a Barcelona SC en la denominada ‘Noche Amarilla’ y ahora nuevamente se volverán a enfrentar. En esta ocasión, el encuentro llega en la presentación del equipo ciudadano que contará, entre otras cosas, con Damián Díaz.

Finalmente, se dará el duelo que todo el país está esperando y se podrá ver de nuevo en acción a Damián Díaz. El ‘Kitu’ llegó como refuerzo estelar al City y aunque no estuvo en la Noche Amarilla, el argentino/ecuatoriano sí estaría jugando en este encuentro.

EL 'KITU' ESTÁ LISTO

El 10 será parte del partido y el club no duda en presumir su nueva camiseta para esta temporada. 

SE ESPERA UN ESTADIO LLENO

El City vuelve a primera y este partido marca su regreso, por lo cual, se espera un estadio 'Chucho' Benítez lleno.

Guayaquil City vs Barcelona SC

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto entre Guayaquil City y Barcelona SC.

Jose Cedeño Mendoza
