El pasado fin de semana, Guayaquil City derrotó a Barcelona SC en la denominada ‘Noche Amarilla’ y ahora nuevamente se volverán a enfrentar. En esta ocasión, el encuentro llega en la presentación del equipo ciudadano que contará, entre otras cosas, con Damián Díaz.

Finalmente, se dará el duelo que todo el país está esperando y se podrá ver de nuevo en acción a Damián Díaz. El ‘Kitu’ llegó como refuerzo estelar al City y aunque no estuvo en la Noche Amarilla, el argentino/ecuatoriano sí estaría jugando en este encuentro.