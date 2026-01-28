¿No juega nadie? Emelec no podría usar a jugadores que renovaron su contrato

Emelec no deja de vivir una situación lamentable y compleja. Cada día es un nuevo golpe para el club, y ahora resulta que no podrán ni ocupar a los jugadores que renovaron su contrato. ¿El motivo? Otra irresponsabilidad de la anterior directiva.

Para la temporada 2026, Emelec renovó los contratos de Romario Caicedo, Jaime Ayoví y Juan Pablo Ruiz Gómez, pero los jugadores no estarán disponibles. De acuerdo a la revelación de Ronald Pin, los nuevos contratos no fueron registrados en el sistema Comet y por eso ahora no pueden ser inscritos.

Si llegan a ser inscritos en este 2026, pese a que renovaron en 2025, contarían como “nuevos fichajes” y eso a Emelec le valdría una sanción por parte de la FIFA. Similar a la que ya tuvo a finales de 2024 y 2025. De ahí que, ahora pierdan a otros jugadores.

Para que el ‘Bombillo’ los pueda inscribir, tiene que primero cumplir con las sanciones FIFA. Es decir, primero debe pagar o acordar con los 10 pendientes que tiene y luego así inscribir a jugadores. Al día de hoy, Caicedo, Ruiz y Ayoví, no pueden jugar en la LigaPro.

Emelec ha perdido a varios jugadores para la temporada 2026. (Foto: Imago)

Son varias las salidas que viene sumando Emelec para la temporada 2026, por lo cual, ya hay una gran preocupación de qué jugadores se presentarán en el primer partido del campeonato ecuatoriano el 20 de febrero. Ahora mismo, no está claro ni quién entrena en la pretemporada.

Las salidas de Emelec para la temporada 2026

Son más de 15 salidas las que Emelec sufre para esta nueva temporada, los jugadores que se fueron son: Dixon Vera, Alexander González, Alfonso Barco, Luis Caicedo, Maicon Solis, Marcelo Meli, Roberto Garcés, Jackson Rodríguez, Christian Cueva.

Los fichajes que suenan para Emelec

Con la posible candidatura de Cristhian Noboa, ahora también suenan fichajes para Emelec. Jugadores como Anthony Landazuri, Gonzalo Paz, son los recientes rumores para el club. Asimismo, Brian Oyola también suena para llegar al ‘Bombillo’.

