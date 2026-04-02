No solo Gonzalo Valle: Liga de Quito pierde a otro jugador para enfrentar a Barcelona SC

Liga de Quito ya no contará con Gonzalo Valle para jugar contra Barcelona SC. Pero ahora, el equipo ‘Albo’ también pierde a otro jugador de última hora, que tiene muy complicado entrar en los planes de Tiago Nunes para el partido como es Michael Estrada.

El goleador ecuatoriano se lesionó en los entrenamientos y de acuerdo a la revelación de Eduardo Álvarez tiene muy complicado entrar en la convocatoria: “Sintió un pinchazo en uno de los partidos. Tiene una inflamación alrededor de la ingle. Es cuestión de tiempo. Me imagino que mañana no estará convocado, pero depende del cuerpo médico”, comentó el directivo

Esta nueva lesión de Michael Estrada llega en un momento muy delicado para el jugador, puesto que, todo este semestre se viene especulando con su continuidad. Incluso a comienzos de la temporada, el jugador sonó para otros equipos.

Estrada no pasa un gran momento en Liga, y con el fichaje de Deyverson y Jeison Medina en la rotación prácticamente se ha quedado sin minutos con Tiago Nunes. Por lo cual, el jugador buscaría la chance de sumar minutos pronto en algún otro equipo, de acuerdo a diferentes informes.

Michael Estrada no la pasa bien en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, para este partido, Barcelona SC ya llega con su plantilla completa y con sus nuevos fichajes a tope como es Jefferson Intriago. El ‘Ídolo’ ya recuperó a Joao Rojas, que se lesionó en la Copa Libertadores. El futbolista entrenó esta semana en Quito con el resto del plantel.

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Los números de Michael Estrada en esta temporada

En esta temporada con la camiseta de Liga de Quito, Michael Estrada apenas ha jugado un total de 2 partidos con LDU. No ha marcado goles ni ha dado asistencias. Su último encuentro como titular fue contra Macará a inicios del mes de marzo.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Barcelona SC?

El partido de Liga de Quito contra Barcelona SC por la fecha 7 de la LigaPro se jugará desde las 19H00 y solo se podrá ver por la plataforma de Zapping Sports +.

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En síntesis:

Michael Estrada causará baja en Liga de Quito por una inflamación en la ingle .

causará baja en por una . El delantero apenas registra dos partidos jugados sin goles ni asistencias en esta temporada.

jugados sin goles ni asistencias en esta temporada. Barcelona SC recuperó a Joao Rojas y contará con el fichaje de Jefferson Intriago.