La Selección de Ecuador sigue dando pasos importantes para quedarse con el joven talento que milita en Europa y que puede representar a España. Ahora ‘La Tri’ lo acaba de hacer con un jugador que milita en el FC Barcelona y que podría ir con España.

Ecuador disputará el Sudamericano Sub-17 en este mes de abril y ahora se confirmó que el equipo nacional se hizo con los servicios de Adrián Cuadrado. El jugador del FC Barcelona fue cedido para este torneo y defenderá los colores tricolores.

Cuadrado nació en España y actualmente es el defensa central del FC Barcelona Juvenil B. El central ahora es uno de los talentos más importantes de ‘La Masía’ y viene dando pasos muy importantes en su proyección para llegar a primera como otros grandes cracks.

De ahí que, la Selección de Ecuador estuviera rápida y lo siguiera llamando para este Sudamericano. La ‘Mini-Tri’ llega a este torneo con jugadores que ya están fichados en Europa y con una delegación candidata a pelear por los primeros lugares y el campeonato.

La convocatoria de Ecuador para el Sub-17. (Foto: @LaTri)

De seguir el camino como va, la Selección de Ecuador podría quedarse con un crack y nuevamente “ganarle” a una Selección europea a un jugador. En 2025, Cuadrado disputó 6 partidos con ‘La Tri’ en otro Sudamericano, aunque no consiguió los resultados esperados.

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Los jugadores más destacados de Ecuador en el Sub-17

Ahora mismo, la Selección de Ecuador tiene a jugadores que ya fueron comprados por equipos de la Premier League como Edwin y Holger Quintero a Arsenal, Deinner Ordóñez a Chelsea, Johan Martínez a Newcastle, y otras grandes proyecciones como Luis Fragozo o Sergio González, ambos de Emelec.

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