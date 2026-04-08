La Selección de Ecuador jugará 2 amistosos más antes del Mundial 2026. De momento, ya se confirmó que acabará enfrentando a Guatemala el próximo 7 de junio. De momento, ‘La Tri’ estaría trabajando en agregar otro amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo.

El rival al que estaría apuntando la Selección de Ecuador es una Selección de Asia. No se ha confirmado si sería un equipo clasificado al Mundial 2026, pero si está claro que sería uno de esta confederación. Hay gran optimismo por concretar un partido con un clasificado al mundial.

Los clasificados de Asia al Mundial 2026 son: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. Cualquiera de estos equipos podría ser el nuevo rival de Ecuador y este partido se jugaría en el mes de mayo a finales.

El encuentro ante Guatemala sería el último amistoso de Ecuador previo al debut mundialista. ‘La Tri’ estará jugando contra Costa de Marfil una semana después. Entonces también se está pensando en evitar posibles lesiones a poco de la Copa del Mundo.

Ecuador solo tiene confirmado un partido amistoso contra Guatemala. (Foto: @LaTri)

En las próximas semanas Ecuador confirmaría cuál es su nuevo rival a poco de jugar el Mundial 2026. ‘La Tri’ enfrentó en la última doble fecha FIFA a Marruecos y Países Bajos, terminando con un balance positivo desde el ritmo y desde el resultado con empates.

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El ranking FIFA de la Selección de Ecuador

Actualmente, la Selección de Ecuador se encuentra en el puesto 23 del ranking FIFA. ‘La Tri’ podría aprovechar estos amistosos y el Mundial 2026 para volver a ser un equipo del top 20 y en el mejor de los casos meterse entre los 10 mejores del mundo.

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