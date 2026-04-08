Robert Arboleda sigue en medio de la polémica de un caso que sigue “asustando” a los aficionados. En esta jornada se revelaron aparentes amenazas contra su vida y ahora también confirman un polémico mensaje del jugador para su club, Sao Paulo.

Desde Brasil, en el programa Bolanaredertv, un periodista confirmó una conversación con Arboleda, donde el ecuatoriano le mandó un polémico mensaje y una amenaza a la directa para la directiva de Sao Paulo. Aumentando toda la tensión de este caso.

“Solo que no quiero volver al equipo, quiero ser negociado y ya les avisé. Fue una falta de respeto lo que me hicieron, tanto la directiva como este entrenador (insulto). Me enteré de muchas cosas de la directiva por detrás, no me las dijeron de frente, cosas de mi contrato. Tengo pruebas de eso y si empiezan a decir cosas que no son, yo también voy a decir todo lo que sé“, habría escrito el central.

El caso de Arboleda sigue en una gran polémica en la palestra pública y se espera que en las próximas horas Sao Paulo confirme qué pasa con el jugador. El tricolor habría querido salir cuando equipos como Vasco Da Gama o Internacional preguntaron por su fichaje.

🚨🚨🇪🇨 CASO ARBOLEDA 🚨🚨🇪🇨



Periodista revela conversación con Arboleda: "Si ellos (la directiva) dicen algo equivocado, también voy a decir lo que sé"



🎥 bolanaredertv



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El escándalo en Brasil es total con Robert Arboleda, puesto que el jugador ecuatoriano es uno de los extranjeros con más partidos en toda la historia de Sao Paulo. Su gran continuidad y relevancia hacen que todos los aficionados estén pendientes de lo que pasa con él.

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El contrato de Robert Arboleda en Sao Paulo

Robert Arboleda tiene contrato hasta 2027 con Sao Paulo, sin embargo, tras esta gran polémica se espera que el jugador ecuatoriano no termine su contrato. Además, también los otros clubes esperarán a ver cómo queda su situación legal para ofrecerle algún contrato.

Los equipos interesados en Robert Arboleda

Ahora mismo se vincula el futuro de Robert Arboleda a equipos como Vasco Da Gama o Liga de Quito y Barcelona SC en Ecuador. No obstante, aún no hay nada claro sobre el futuro del jugador. La opción de seguir jugando en el extranjero es muy fuerte.

Encuesta¿Robert Arboleda debe ser contrato en un equipo en Ecuador? ¿Robert Arboleda debe ser contrato en un equipo en Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Robert Arboleda exigió ser negociado tras denunciar una falta de respeto de la directiva de Sao Paulo .

exigió ser negociado tras denunciar una falta de respeto de la directiva de . El defensor ecuatoriano posee un contrato vigente con el club brasileño hasta el año 2027 .

. Clubes como Vasco Da Gama, Liga de Quito y Barcelona SC muestran interés en el jugador.