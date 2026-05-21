Universidad Católica vs Barcelona SC HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Libertadores?

Los canales para ver el partido de Barcelona SC contra Universidad Católica en la Copa Libertadores.

Este jueves 21 de mayo de 2026 Barcelona SC se juega “la vida” en la Copa Libertadores cuando enfrente a Universidad Católica por la fecha 5 del grupo D. Los amarillos necesitan un triunfo para no quedar eliminados, mientras que los ‘Cruzados’ pueden ser punteros de la zona.

¿Qué canal pasa el partido de Universidad Católica vs Barcelona SC?

El partido de Universidad Católica contra Barcelona SC por la Copa Libertadores comenzará desde las 19H30 (EC) y se podrá ver por varias señales:

ESPN y Disney+

Chilevisión y Pluto TV (Chile)

El empate de Cruzeiro contra Boca Juniors en el primer partido de este grupo dejó abiertas grandes posibilidades para ambos equipos, y en el caso de Barcelona SC está la gran oportunidad de sumar una victoria que lo deje vivo para la última fecha ante Cruzeiro en Brasil.

Para Católica está gran la oportunidad de sumar una victoria de 3 puntos que le permita ser puntero de la zona y especular hasta con el empate contra Boca Juniors en la última fecha, en un resultado que podría eliminar a los argentinos a Copa Sudamericana.

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La tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores

Así va la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores:

Club PJ V E D GF GC DG Pts Cruzeiro 5 2 2 1 4 3 1 8 Boca Juniors 5 2 1 2 6 4 2 7 U. Católica 4 2 1 1 5 4 1 7 Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3