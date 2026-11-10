La Selección de Ecuador se adelantó a España para quedarse con este convocado.

La Selección de Ecuador sigue “pescando” en aguas internacionales y nuevamente se queda con un talento que pudo jugar para otras selecciones. Ya ‘La Tri’ viene marcando este camino con jóvenes jugadores como Jeremy Sarmiento o John Yeboah y ahora va por otro joven talento.

El nuevo talento con el que se hizo el equipo Sub-20 de Ecuador es Unai Tapia. El lateral izquierdo ya jugó por las divisiones inferiores de España y ahora se va con el Sub-20 de Ecuador. Hay grandes posibilidades de que ahora tenga un roce internacional con el primer equipo.

Tapia pasó la cantera del Atlético de Madrid en el fútbol base hasta que decidió empezar a moverse. Ahora juega en el filial del Rayo Vallecano y a sus 18 años parece más destinado a jugar con la Selección de Ecuador. Unai nació en España, pero su papá es ecuatoriano.

El lateral izquierdo es una de las grandes “apuestas” de Ecuador, puesto que, en esta posición le vienen faltando jugadores a ‘La Tri’ desde hace ya varias temporadas. Parecía que Pervis Estupiñán se asentaría, pero ahora no es así, y a veces hasta Hincapié se reconvierte en esa posición.

Unai Tapia 😌 ;



“Espero entrenar con la Selección de primera y conocerlos”



“Es un placer estar aquí “ https://t.co/jcgTZ5W3sY pic.twitter.com/ea81k9m4Ne — Johanna Calderón (@johacalderon11) November 10, 2026

A su llegada a Ecuador, Unai Tapia reconoció que espera entrenar con el equipo mayor. Hay que recordar que el jugador forma parte de una lista del Sub-20 con talentos que se especulaban iban a ser llamados al primer equipo. Marcelo Gallardo seguiría muy de cerca a estos jugadores.

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Unai Tapia ya jugó con España

Unai Tapia ya jugó con España, pero solo fue en categorías inferiores. Jugó el equipo Sub-15, Sub-16 y Sub-17. No está bloqueado porque nunca llegó a la mayor, y de momento, con la Selección de Ecuador tampoco ha jugado con la mayor.

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