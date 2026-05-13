Revelan que el Arsenal verá a varios jugadores ecuatorianos

El Arsenal de la Premier League verá a varios jugadores ecuatorianos que podrían seguir los pasos de los hermanos Quintero y Piero Hincapié.

Cada vez es más frecuente escuchar a gigantes de Europa interesados en jugadores ecuatorianos, y ahora el Arsenal de la Premier League hará una observación a varios de ellos al mismo tiempo. Podríamos ver a ecuatorianos dando el salto como los gemelos Quintero y Piero Hincapié.

Arsenal invitó a la sub 17 de Independiente del Valle para el torneo de Liam Brady Cup, torneo amistoso que tendrá a varios equipos siendo monitoreados por ojeadores del Arsenal como de otros equipos importantes.

En esta edición estará presenta también Talleres de Córdoba de Argentina, Panathinaikos de Grecia, Western Sydney Wanderers de Australia entre otros. El formato es 11 contra 11.

En esta división estará el defensor central Deinner Ordóñez, central ecuatoriano que ya está vendido al Chelsea cuando cumpla la mayoría de edad. Hasta hace poco Edwin y Holger Quinteros estaban en dicha división.

Independiente del Valle sub 17 tiene otros futbolistas de renombre como Johan Martínez, que ya fue comprado por el Newcastle United. Los gemelos y Johan dejarían cerca de 6 millones de euros para IDV.

¿Cuándo llegarán los hermanos Quintero a Arsenal?

Ambos jugadores de 16 años de edad llegarán a Arsenal en 2027 cuando cumplan los 18 años de edad en agosto. A mediados de ese año los futbolistas ya podrán seguir su carrera en Europa, aunque seguramente sería a préstamo en otro equipo hasta acostumbrarse al nivel europeo.

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Arsenal ya fichó a los gemelos Quintero. Foto: Arsenal.

En resumen