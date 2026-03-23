‘Pepe’ Auad ha sido muy reconocido en el fútbol ecuatoriano en los últimos años por sus múltiples intentos de llegar a la presidencia de Emelec. Sin embargo, esto no se ha dado y ahora revelan que estaría por comprar un nuevo equipo de la Serie A.

De acuerdo a la información de Mercado Fútbol, ‘Pepe’ Auad y un grupo inversor estarían realizando los trámites necesarios para tratar de comprar Delfín, equipo de la Serie A de Ecuador. El club manabita ya estuvo a nada de ser vendido a comienzos de temporada.

En las próximas horas podrían darse varias novedades sobre el futuro institucional del club ecuatoriano. A finales de 2025 estuvieron involucrados en varias polémicas y también se denunció, por parte de los jugadores, que no les estaban pagando.

Ahora Delfín ha comenzado este 2026 un poco más estable y con una importante campaña en redes sociales en las que se “burlaron” de esta casi venta del club a Daquilema. No obstante, no se descarta que en cualquier momento puedan volver a ser vendidos.

Ponen a Pepe Auad muy interesado en Delfín. (Foto: Captura de pantalla)

A diferencia de otras ocasiones, en estas elecciones de Emelec, Pepe Auad no se terminó presentando o apoyando a una lista. El histórico candidato si estuvo interesado, pero no le dio el tiempo para presentar una nueva directiva para que busque votos ante la opción de José David Jiménez y Cristhian Noboa.

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El puesto de Delfín en la tabla de posiciones

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Delfín ha perdido la fuerza con la que comenzó la temporada, y ahora tras un empate contra Libertad, el equipo manabita se ubica en el noveno lugar de la tabla de posiciones. Si no vuelve a sumar victorias, pronto se empezará a complicar con el descenso.

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En síntesis: