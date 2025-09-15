Es tendencia:
Pedro Pablo Perlaza llegó como el gran fichaje de Liga de Portoviejo y ahora lo despidieron

Pedro Pablo Perlaza ya no seguirá siendo jugador de Liga de Portoviejo por este motivo.

Por Jose Cedeño Mendoza

'PPP' no sigue en Liga de Portoviejo
Pedro Pablo Perlaza fue anunciado como el gran fichaje de Liga de Portoviejo a mitad de esta temporada. El lateral ecuatoriano llegó al equipo manabita tras varios años de irregularidad en la Serie A y apuntando a que este sea su trampolín de regreso al protagonismo. Sin embargo, ahora ya fue despedido.

La Liga de Portoviejo comunicó en sus redes sociales que tanto Pedro Pablo Perlaza como Daniel Uquillas ya no forman parte del equipo para esta temporada. El motivo de su salida, según aclara el club, en su comunicado se da por un “incumplimientos de carácter disciplinario”.

Asimismo, Liga de Portoviejo revela que esta decisión se basa en hacer respetar su imagen como equipo y salvaguardar el compromiso con la afición. La ‘Capira’ armó uno de los equipos más fuertes del Ascenso Nacional con varias estrellas que estuvieron en primera.

Ahora nuevamente, Pedro Pablo Perlaza recibe un revés para su carrera en años de muchas salidas polémicas de diferentes equipos. El ‘PPP’ previamente ha pasado por otros equipos como Liga de Quito, Barcelona SC, Independiente del Valle y no se pudo consolidar.

El Comunicado de Liga de Portoviejo sobre la salida de Perlaza. (Captura de pantalla)

Liga de Portoviejo está buscando volver a la Serie B en 2026, para en 2027 dar el salto a la primera categoría de Ecuador. El histórico equipo manabita no juega en la primera categoría del país desde el 2020 cuando estuvo en la Serie A y luego descendió.

¿Qué otros jugadores de la LigaPro están en la Liga de Portoviejo?

Aparte de Pedro Pablo Perlaza, Liga de Portoviejo también se reforzó con jugadores como Bryan ‘Cuco’ Angulo, histórico goleador, y también Édison Caicedo, volante que estaba en El Nacional. También llegaron a preguntar por Damián Díaz.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
