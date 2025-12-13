Pedro Pablo Perlaza fue, en su mejor momento, uno de los laterales con mejor rendimiento en el fútbol ecuatoriano. Sin embargo, el jugador se fue “apagando” de a poco y saliendo del radar de grandes equipos. Ahora “PPP” tiene un nuevo club donde seguir su carrera.

Tras su frustrado paso por Liga Universitaria de Portoviejo, resulta que Pedro Pablo Perlaza se mudó a un nuevo club. El jugador ecuatoriano dejaría la LigaPro para tener un nuevo destino en su carrera. El ex Liga de Quito y Barcelona SC ahora se va a la Serie B de Brasil.

De acuerdo a la revelación de MR.OFFSIDER, Pedro Pablo Perlaza ha fichado por el Maricá FC del ascenso brasileño, dando un giro total e inesperado para lo que hace pocos años fue su carrera. El jugador ecuatoriano comenzaría su nueva travesía en el 2026.

Pedro Pablo Perlaza pasó por equipos como Liga de Quito, Independiente del Valle y hace poco estuvo en Barcelona SC. ‘PPP’ fue uno de los jugadores más desequilibrantes por la banda derecha. En su historial tiene dos campeonatos ecuatorianos.

Pedro Pablo Perlaza pasó por Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

En este 2025, Pedro Pablo Perlaza volvió a aparecer en el fútbol ecuatoriano, cuando era anunciado como nuevo fichaje de Liga de Portoviejo. Sin embargo, pocas semanas después de su llegada se comunicaba que el jugador había quedado fuera del plantel por temas disciplinarios.

Los equipos en los que jugó Pedro Pablo Perlaza

En el fútbol ecuatoriano, Pedro Pablo Perlaza vistió los colores de equipos como Barcelona SC, Liga de Quito e Independiente del Valle, sin embargo, con ninguno fue campeón. Tuvo que ponerse la camiseta de Aucas y Delfín para conseguir dos campeonatos ecuatorianos.

El paso de Pedro Pablo Perlaza por la Selección de Ecuador

Con Gustavo Alfaro como DT, Pedro Pablo Perlaza llegó a jugar 3 partidos con la Selección de Ecuador en Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde incluso terminó dando una asistencia. En 2022 cuando fue campeón con Aucas, estuvo muy cerca de llegar al Mundial.

