¿Qué club de la Premier League le vendría mejor a Julián Alvarez?

En Argentina están seguros de que habrá ofertas por Julián Alvarez. En tiempos donde Atlético de Madrid hace todo lo posible por retenerle, nos vamos al futuro y para analizar en que club encajaría de la mejor forma posible el ex River Plate por la Premier League de Inglaterra. Hay opciones de todo tipo para volver a un torneo que ya conquistó con Manchester City.

ESPN, OK Diario, MARCA y hasta Mundo Deportivo han hablado de posibles salidas de Julián Alvarez rumbo a Inglaterra en meses. Barcelona le quiere, Atlético de Madrid no pondrá las cosas fáciles y aparecen opciones como Chelsea, Liverpool, Manchester United o Arsenal de cara a un verano donde tras el Mundial puede haber novedades.

Vayamos primero a Londres y al Chelsea. Un lugar donde Julián Alvarez sería titular indiscutible por la ausencia de un gran número 9 y donde incluso le podríamos ver formar pareja con Joao Pedro. ¿El gran problema? La inestabilidad de un club que desde hace 20 años vive en picos positivos como negativos de rendimiento. Hablamos de una entidad acostumbrada a ganar Champions League y Mundiales de Clubes mientras incluso roza la segunda parte de la tabla de la Premier. Tener a Enzo Fernández y Alejandro Garnacho ayudaría, claro.

Al norte de la ciudad aparece Arsenal. Se habla de Mikel Arteta como un admirador de Julián Alvarez. Los gunners viven momentos claves para volver a reinar en Inglaterra y si hablamos de la entidad más en forma del torneo a corto plazo, las continuas rotaciones del entrenador vasco pondrían al ex River en un escenario similar al que tuviese con Pep Guardiola. Solo dos o tres nombres nunca salen de un equipo que pelea cada 3 días y por ende, que mueve las piezas como pocos.

Julián Alvarez ya ganó la Premier con Manchester City en el pasado: GETTY

En Liverpool han sufrido a Julián Alvarez en varias ocasiones. Los reds vienen de una inversión de mercado que ha llegado hasta 500 millones de euros en diferentes fichajes. De momento no jugarían Champions el año que viene, hito que sacaría al argentino de lo principales planos europeos pero que le permitía asentarse como nunca en un gigante donde la exigencia es máxima. Cody Gakpo, Hugo Etikike o Mohamed Salah, tanto compañeros como rivales por la titular.

Publicidad

Publicidad

Manchester United, la última vía de Julián Alvarez

Meses atrás OK Diario habló de unos Diablos Rojos dispuestos a poner sobre la mesa del Atlético de Madrid hasta 150 millones de euros. Una suma casi irrechazable, ero que llevaría al argentino a convertirse en enemigo público número uno de un City donde es más que bien recordado. Hablamos de una apuesta por una entidad enorme, llena de flaquezas dirigenciales y que no tiene DT para la próxima campaña todavía. Es la que menos favorece de cara al futuro.

“Julián tiene contrato hasta el 2030 con el Atlético de Madrid y quien quiera ficharlo debe contactar con el club y no con nosotros…Nunca hemos hablado con ningún candidato a la presidencia del Barcelona y todo lo que se está diciendo al respecto no es cierto”, suponen las últimas palabras de su agente, Fernando Hidalgo, alrededor de una de las grandes tramas abiertas para el verano. ¿Dónde te gustaría ver a La Araña desde julio?

Datos claves

Julián Álvarez tiene un contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta el año 2030 .

tiene un contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta el año . El Manchester United estaría dispuesto a ofrecer 150 millones de euros por el fichaje del argentino.

por el fichaje del argentino. El agente del jugador, Fernando Hidalgo, desmintió contactos oficiales con candidatos a la presidencia del Barcelona.

Publicidad

Publicidad

ver también Anticipó que Messi se iba del Barcelona y ahora afirma que Julián Alvarez iba a jugar en Real Madrid: “Fue durante la pandemia”