“Tengo una mala noticia…”: Isaac Álvarez confirma el futuro de Tiago Nunes en Liga de Quito

Tiago Nunes la pasa muy mal en Liga de Quito, y tras varios malos resultados se especuló con su salida. Entre todos los rumores posibles, ahora el mismo presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, tuvo que salir a aclarar cuál será el futuro del entrenador.

En una rueda de prensa, Isaac Álvarez aclaró que Tiago Nunes se quedará en el club y esta es una mala noticia para sus “críticos”. El presidente confirmó que tanto dirigencia, cuerpo técnico y jugadores, todo el plantel va por el mismo objetivo y están juntos.

“Darles la mala noticia a ellos, que todos estamos en esta nave unidos. Todos vamos a remar hacia adelante. Nadie va a estar ausente en este plantel y hasta que duren sus contratos, particularmente el profesor Nunes tiene contrato hasta diciembre“, afirmó el directivo.

Además, Álvarez también mostró todo su respaldo al entrenador con estas palabras: “Nunes nos llevó a una semifinal de Libertadores, para los que piensan que al que está caído hay que hacerlo caer más, la verdadera hinchada respalda. Siempre he valorado cuando se da una crítica con altura”, concluyó Álvarez en rueda de prensa.

Nunes llegó a Liga de Quito a mitad de 2025. (Foto: Imago)

En medio de sus palabras, Álvarez también confirmó que la intención que tienen como directiva es poder renovar el contrato del DT: “Tiene contrato hasta diciembre, pero ojalá poder renovarlo por más“, agregó visiblemente molesto el presidente.

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Los números de Tiago Nunes en Liga de Quito

Al frente de Liga de Quito, Tiago Nunes ya ha dirigido en un total de 44 encuentros entre todas las competencias. Sumando 23 victorias, 9 empates y tan solo 12 derrotas. Llegó a semifinales de la Copa Libertadores con Liga de Quito en 2025.

El contrato de Nunes con Liga de Quito

Tiago Nunes renovó su contrato hasta finales de la temporada 2026. El entrenador tiene una cláusula de salida importante, por lo cual, con estos antecedentes se espera que forme parte del club hasta cumplir su acuerdo. No habría una salida a mitad de año.

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En síntesis:

El presidente Isaac Álvarez confirmó la continuidad de Tiago Nunes en Liga de Quito.

confirmó la continuidad de en Liga de Quito. El entrenador Tiago Nunes mantiene un contrato vigente hasta diciembre de 2026 .

mantiene un contrato vigente hasta . Nunes registra 23 victorias y alcanzó la semifinal de Libertadores en 44 partidos.