Piero Hincapié no pudo terminar el partido ante Marruecos y posteriormente el jugador ecuatoriano dejó la convocatoria de ‘La Tri’. Primero se informó de una lesión muscular “leve”, pero ahora se habla de un tiempo de baja de entre 3 y 4 semanas.

De acuerdo con la revelación de Stalin Cobeña, Piero Hincapié sufre una lesión en los isquiotibiales y eso provocaría que el defensor llegue a estar fuera entre 3 y 4 semanas. Sería la peor noticia posible para el tricolor en este momento de la temporada. Además, se perdería casi todo el mes de abril y el ritmo empezaría a preocupar, debido a que, en ese momento faltarían cerca de 6 semanas para el Mundial 2026.

Aunque se especuló que el central abandonaba la concentración de ‘La Tri’ por precaución, rápidamente desde Europa empezó a trascender cuánto debían pagarle a Arsenal por esta lesión, por lo cual, se intuía que no era leve. El tricolor viene siendo titular con los ‘Gunners’.

La baja de Piero Hincapié, en caso de confirmarse una lesión de entre 3 y 4 semanas, es absolutamente un problema para Arteta de cara a los partidos que se vienen en Arsenal. El club de Londres debe definir la Premier League y pelear por la Champions en los próximos días.

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Ahora solo resta esperar la comunicación oficial de Arsenal sobre el estado de Piero Hincapié, puesto que, el club sorprendió a todos y empezó a llamar a todos sus jugadores citados a nivel internacional para que vuelvan, algunos con molestias y otros en perfecto estado.

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¿Cuánto le pagarían a Arsenal si la lesión de Hincapié es grave?

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Si Piero Hincapié llega a estar fuera, por lesión, más de 6 semanas, la FIFA deberá compensar a Arsenal con más de 200 mil dólares, si la lesión se alarga y es más grave de lo esperado, podría acabar pagando más de 7 millones de dólares como tope por el ecuatoriano.

El contrato de Arsenal con Piero Hincapié

Hay una opción obligatoria de compra sobre Piero Hincapié, que aunque se lesione y se pierda el tramo decisivo de la temporada, no afecta que Arsenal la ejecute y lo compre. El ecuatoriano seguirá su carrera en Londres en las próximas temporadas.

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En síntesis: