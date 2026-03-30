A 73 días del Mundial: Moisés Caicedo “amenaza” a los rivales de Ecuador con este mensaje

Moisés Caicedo es el referente absoluto de la Selección de Ecuador y ahora el volante tricolor mandó un contundente mensaje de cara a lo que pretende hacer la Selección en el Mundial 2026. El volante avisó a todos los rivales que Ecuador va con todo.

En una entrevista con la FIFA, Moisés Caicedo avisó que: “No te voy a decir hasta dónde, lo que sí sé es que vamos a disfrutar mucho, intentar hacer las cosas de la mejor manera, hacer nuestro Mundial, a darlo todo, a dar la vida en este Mundial“, comentó Moisés Caicedo a la FIFA.

Desde toda la Selección de Ecuador, dirigentes, técnicos y jugadores se avisa que se quiere hacer el mejor Mundial de todos. De ahí que, Moisés Caicedo se mantenga en esta línea y ahora ilusione a toda la hinchada de ‘La Tri’ con todo lo que se puede hacer.

“Para nosotros ya no es solo clasificar porque sabemos que podemos dar más, sabemos la Selección que tenemos y estamos con muchas ganas de que cambien las cosas y no solo sea la clasificación”, agregó Moisés Caicedo emocionando a todos los aficionados.

Moisés Caicedo es titular indiscutible en Ecuador. (Foto: GettyImages)

La Selección de Ecuador llega a este Mundial 2026 como un equipo candidato a dar sorpresas. Puesto que, en las recientes Eliminatorias, el equipo nacional quedó en el segundo lugar, solo superado por Argentina y su única derrota con Beccacece como DT fue ante Brasil.

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Las estadísticas de Moisés Caicedo en esta temporada

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En esta temporada con Chelsea, aunque no ha sido la mejor del club, Moisés Caicedo sí ha mostrado un gran nivel. El ecuatoriano ha disputado un total de 41 partidos con su club, marcando 5 goles y dando una asistencia en poco más de 3.000 minutos en cancha.

¿Cuándo debutará Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador debutará oficialmente en el Mundial 2026 el próximo 14 de junio cuando esté enfrentando a Costa de Marfil, en un duelo absolutamente clave para el devenir de todo el grupo.

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En síntesis: