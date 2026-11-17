Liga de Quito al final sí podría quedarse con una de las figuras de Macará para la siguiente temporada 2027.

Macará tiene no menos de tres jugadores que interesan a los grandes de Ecuador para la siguiente temporada, entre ellos está Liga de Quito. Los ‘albos’ quieren a varios jugadores ‘Celestes’ y por ahora, solo uno tendría posibilidades.

Según medios capitalinos, Liga de Quito podría quedarse con José Marruffo para el 2027. El defensor venezolano podría ser nuevo refuerzo de Liga en intercambio con Ricardo Adé.

El central haitiano, de cuestionado rendimiento este 2026, podría dar el salto a Macará ya que quiere seguir su carrera en Ecuador. Si Liga decide venderlo, Adé no quiere irse al exterior.

José Marruffo es uno de los objetivos de Liga de Quito desde el año pasado, sin embargo ahora el venezolano sí podría dar el salto a Liiga. La U podría necesitar más de dos centrales si se concreta la salida de Adé y Allala.

Franco Possé recibió sondeos de Liga de Quito y Barcelona, Agustín Campana de Independiente del Valle y finalmente Marruffo de Barcelona y Liga, los tres tienen contrato vigente y prioridad con Macará.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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José Marruffo – Macará 2026. Foto: Getty.

En resumen