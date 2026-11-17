Macará tiene no menos de tres jugadores que interesan a los grandes de Ecuador para la siguiente temporada, entre ellos está Liga de Quito. Los ‘albos’ quieren a varios jugadores ‘Celestes’ y por ahora, solo uno tendría posibilidades.
Según medios capitalinos, Liga de Quito podría quedarse con José Marruffo para el 2027. El defensor venezolano podría ser nuevo refuerzo de Liga en intercambio con Ricardo Adé.
El central haitiano, de cuestionado rendimiento este 2026, podría dar el salto a Macará ya que quiere seguir su carrera en Ecuador. Si Liga decide venderlo, Adé no quiere irse al exterior.
José Marruffo es uno de los objetivos de Liga de Quito desde el año pasado, sin embargo ahora el venezolano sí podría dar el salto a Liiga. La U podría necesitar más de dos centrales si se concreta la salida de Adé y Allala.
Franco Possé recibió sondeos de Liga de Quito y Barcelona, Agustín Campana de Independiente del Valle y finalmente Marruffo de Barcelona y Liga, los tres tienen contrato vigente y prioridad con Macará.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.
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José Marruffo – Macará 2026. Foto: Getty.
En resumen
- El elegido del ‘Ídolo de Ambato’: Ante la inminente reestructuración de su última línea para la temporada 2027 y el interés de varios clubes grandes por las figuras de Macará (como Franco Possé y Agustín Campana), reportes de la prensa capitalina aseguran que Liga de Quito tiene todo encaminado para quedarse finalmente con el zaguero venezolano José Marruffo, a quien también pretendía Barcelona SC.
- Trueque bombástico con Ricardo Adé: La operación para aterrizar en Ponciano incluiría un inesperado intercambio de piezas: Ricardo Adé, quien atraviesa un 2026 muy cuestionado en cuanto a su rendimiento y se niega a salir al exterior, pasaría a reforzar las filas del conjunto celeste para continuar su carrera en la LigaPro.
- Urgencia en la zaga azucena: La directiva universitaria busca cerrar cuanto antes al central llanero —un viejo anhelo del club desde la campaña anterior— debido a que la plantilla corre serio riesgo de quedarse sin zagueros titulares ante las posibles salidas simultáneas tanto del histórico defensor haitiano como de Gian Franco Allala.