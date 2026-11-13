Lo quieren todos los grandes y Agustín Campana eligió su próximo equipo tras brillar en Macará

El delantero Agustín Campana recibió ofertas de todos los grandes de LigaPro y ahora habría elegido a su nuevo club.

Macará de Ambato protagonizó un histórico 2026 y, como era de esperarse, varios de los grandes clubes de LigaPro comenzaron a buscar a sus principales figuras. Entre ellas aparece Agustín Campana, quien tendría importantes novedades sobre su futuro de cara a la próxima temporada.

Según informó el periodista Vito Muñoz en TC Televisión, Agustín Campana será nuevo refuerzo de Independiente del Valle para 2027. De esta manera, el delantero y extremo argentino no disputaría la Copa Libertadores con el conjunto celeste.

La operación se concretaría mediante una compra definitiva de Macará, que posteriormente vendería al futbolista a Independiente del Valle. Campana actualmente se encuentra cedido en el equipo ambateño, que tendría que ejecutar la opción de compra para concretar su transferencia.

El atacante mantiene contrato vigente hasta junio de 2027, pero Independiente del Valle lo adquiriría como su primer refuerzo para afrontar la búsqueda del bicampeonato nacional. Sin embargo, Campana no sería el único futbolista de Macará que podría cambiar de equipo en el próximo mercado.

Franco Posse, Martín Tello, Mateo Viera y José Marrufo son otros de los titulares del conjunto ambateño que estarían en los planes de diferentes clubes grandes de Ecuador. Además, algunos de ellos también contarían con opciones de continuar sus carreras en el exterior.

Los números de Agustín Campana con Macará

En este semestre con Macará, Agustín Campana jugó un total de 23 partidos entre todas las competencias. Marcó 12 goles y dio 3 asistencias. Es uno de los jugadores fundamentales para que el club consiguiera un histórico subcampeonato.

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