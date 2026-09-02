Joaquín Papa tiene a Independiente del Valle peleando la LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores y ahora lo ponen en una selección nacional.

Independiente del Valle sigue una vez más en carrera en Copa Libertadores, Copa Ecuador y es virtual campeón de la LigaPro. Su rendimiento no pasa desapercibido en el continente y ya hay quiénes piden a Joaquín Papa a una selección de CONMEBOL.

En redes sociales empezaron a proponer a Joaquín Papa como candidato a la selección de Uruguay para las siguientes Eliminatorias. Actualmente se encuentra el ex jugador Diego Forlán, cuya poca carrera como DT genera escepticismo.

No es la primera vez que los hinchas destacan el rendimiento de Joaquín Papa para pedirlo a una selección, ya en Ecuador en redes sonó con fuerza su nombre apenas se dio la salida de Sebastián Beccacece.

La salida de Joaquín Papa como sea deberá tener el ok de Independiente del Valle ya que el entrenador tiene contrato vigente hasta diciembre 2027, por lo que debería haber un pago de indemnización.

Joaquín Papa viene de ser campeón liguero con el Liverpool de su país y ya en Ecuador ganó la Supercopa Ecuador. Los ‘Rayados no tienen intención de sacar a nadie del plantel con la triple competencia.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Hugo Quintana, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle en todo el 2026.

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