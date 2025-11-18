La Selección de Ecuador tiene la obligación de ganar ante Nueva Zelanda en su siguiente partido. No solo por llegar al Bombo 2 del Mundial 2026, sino también porque su rival se encuentra muy lejos del nivel de otras selecciones, y una derrota sería catastrófica.

¿En qué puesto del ranking FIFA está la Selección de Nueva Zelanda?

La Selección de Nueva Zelanda se encuentra en el puesto 85 del ranking FIFA, siendo el rival con ranking más bajo que ha enfrentado la Selección de Ecuador en los últimos dos meses. Por lo cual, una derrota o empate sería un golpe al ánimo de ‘La Tri’ y también a sus puntos en el ranking.

Ecuador se ubica actualmente en el puesto 23 y eso podría hacer que ‘La Tri’ termine también en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026, aunque su clasificación no cambie. No obstante, al tener uno de los equipos más caros de CONMEBOL está obligado a ganar.

Asimismo, Nueva Zelanda viene de perder contra Colombia en su partido amistoso y aunque mostró buenas sensaciones, todavía se ve muy lejos del nivel de las selecciones de Sudamérica. De ahí que, Beccacece se encuentre ante uno de los partidos más exigentes para él.

Ante Nueva Zelanda, la Selección de Ecuador no contará con Enner Valencia. El goleador tuvo que abandonar la convocatoria, porque Pachuca pidió su regreso para preparar el partido de Play-In ante Pumas. El equipo felino tiene a Pedro Vite, pero él no abandonó la convocatoria.

¿A qué hora juega Ecuador contra Nueva Zelanda y por dónde ver?

Ecuador estaría jugando con Nueva Zelanda desde las 20H30 de este 18 de noviembre de 2025. El partido se podrá ver por los planes de Zapping Sports y también en El Canal del Fútbol.

¿Cuál sería el once de Ecuador ante Nueva Zelanda?

La Selección de Ecuador saldría con este once ante Nueva Zelanda: Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y también Leonardo Campana.