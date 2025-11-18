Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

Mientras Ecuador está 23 este es el puesto de Nueva Zelanda en el ranking FIFA

Este es el puesto de Nueva Zelanda en el Ranking FIFA antes de enfrentar a Ecuador.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El puesto de Nueva Zelanda en el ranking FIFA
© GettyImages/ Edit BVEl puesto de Nueva Zelanda en el ranking FIFA

La Selección de Ecuador tiene la obligación de ganar ante Nueva Zelanda en su siguiente partido. No solo por llegar al Bombo 2 del Mundial 2026, sino también porque su rival se encuentra muy lejos del nivel de otras selecciones, y una derrota sería catastrófica.

¿En qué puesto del ranking FIFA está la Selección de Nueva Zelanda?

La Selección de Nueva Zelanda se encuentra en el puesto 85 del ranking FIFA, siendo el rival con ranking más bajo que ha enfrentado la Selección de Ecuador en los últimos dos meses. Por lo cual, una derrota o empate sería un golpe al ánimo de ‘La Tri’ y también a sus puntos en el ranking.

Ecuador se ubica actualmente en el puesto 23 y eso podría hacer que ‘La Tri’ termine también en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026, aunque su clasificación no cambie. No obstante, al tener uno de los equipos más caros de CONMEBOL está obligado a ganar.

Asimismo, Nueva Zelanda viene de perder contra Colombia en su partido amistoso y aunque mostró buenas sensaciones, todavía se ve muy lejos del nivel de las selecciones de Sudamérica. De ahí que, Beccacece se encuentre ante uno de los partidos más exigentes para él.

Ante Nueva Zelanda, la Selección de Ecuador no contará con Enner Valencia. El goleador tuvo que abandonar la convocatoria, porque Pachuca pidió su regreso para preparar el partido de Play-In ante Pumas. El equipo felino tiene a Pedro Vite, pero él no abandonó la convocatoria.

Publicidad
¡Última hora! La Selección de Ecuador estaría en el Bombo 2 del Mundial 2026 gracias a Escocia

ver también

¡Última hora! La Selección de Ecuador estaría en el Bombo 2 del Mundial 2026 gracias a Escocia

¿A qué hora juega Ecuador contra Nueva Zelanda y por dónde ver?

Ecuador estaría jugando con Nueva Zelanda desde las 20H30 de este 18 de noviembre de 2025. El partido se podrá ver por los planes de Zapping Sports y también en El Canal del Fútbol.

¿Cuál sería el once de Ecuador ante Nueva Zelanda?

La Selección de Ecuador saldría con este once ante Nueva Zelanda: Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y también Leonardo Campana.

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Así quedó Colombia en el ranking FIFA tras ganarle a Nueva Zelanda
Fútbol de Colombia

Así quedó Colombia en el ranking FIFA tras ganarle a Nueva Zelanda

¡Urgente! Ahora la Selección de Ecuador está fuera del Bombo 2 por este motivo
Fútbol de Ecuador

¡Urgente! Ahora la Selección de Ecuador está fuera del Bombo 2 por este motivo

Ecuador empató contra Canadá y sufrió un golpe en el ranking FIFA
Fútbol de Ecuador

Ecuador empató contra Canadá y sufrió un golpe en el ranking FIFA

¿Por culpa de Beccacece? Esta selección europea ignoró a Ecuador para jugar contra Colombia
Fútbol de Ecuador

¿Por culpa de Beccacece? Esta selección europea ignoró a Ecuador para jugar contra Colombia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo