Joel Ordóñez daría la gran noticia del mercado de invierno en enero de 2026, ya que el jugador ecuatoriano está cada vez más cerca de ser nuevo jugador de Liverpool. Ahora reportan que ya solo falta un pequeño detalle, para que el tricolor llegue a Inglaterra.

De acuerdo a la información de Teradeportes, Joel Ordóñez y Liverpool ya tendrían un acuerdo para la temporada 2026. El jugador y el campeón de la Premier League alcanzaron todos los términos pendientes y eso encamina la negociación.

Ahora solo faltaría que Liverpool alcance un acuerdo con Brujas para salir en este mismo mercado de enero. Esta negociación “pinta” como el escollo más complicado de la transferencia del jugador ecuatoriano, ya que Brujas no es fácil de negociar.

En el mercado de verano de 2025, Joel Ordóñez estuvo a nada de ser nuevo jugador de Olympique de Marsella. El club francés puso el dinero para fichar al jugador, cumplió con las peticiones de Brujas, sin embargo, no se dio el fichaje porque el equipo ‘Belga’ no lo quiso vender.

Joel Ordóñez se marcharía de Brujas. (Foto: GettyImages)

Joel Ordóñez pondría más de 40 millones de euros para fichar al central ecuatoriano. Esta cifra cumple de entrada con lo que Brujas estaba pidiendo en el mercado de fichajes anterior. Por lo cual, tras la gran polémica del verano, se esperan horas de muchas negociaciones.

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada, con la camiseta de Brujas, Joel Ordóñez pudo jugar un total de 23 partidos, y es que no comenzó con regularidad la temporada, por la novela de su transferencia a Francia. Lleva 1 gol en el año en poco más de 1.862 minutos.

El actual valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez empieza la actual temporada 2026 con un valor de mercado de 28 millones de euros, de acuerdo a Transfermark. Se espera que esta cifra siga creciendo para el tricolor, ya que el futbolista terminará enfrentando el Mundial con la Selección de Ecuador.

