“Tiene todo para ganar…” la prensa argentina reacciona a la llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo sería el nuevo DT de la Selección de Ecuador y así reaccionó la prensa argentina.

La Selección de Ecuador ya tendría todo listo para que Marcelo Gallardo sea el nuevo DT en estos 4 años. El ‘Muñeco’ ha causado diferentes reacciones por esta llegada a ‘La Tri’. El entrenador es cuestionado en Argentina y también apoyado por esta decisión.

En exclusiva para Bolavip, ‘Toti’ Pasman analizó la llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador y el comunicador apoyó que el entrenador decidiera dar este salto. “Muchos dicen: ‘Che es poca cosa, porque no esperó algo más importante’. Yo creo que es una experiencia en la que tiene todo por ganar y nada para perder…“, sentenció Pasman.

Además, el comunicador también resalta lo importante que puede llegar a ser Gallardo en la historia de Ecuador por lo que haga en la Copa América 2028. En Ecuador hay una gran expectativa por lo que pueda hacer ‘La Tri’ en este torneo, apuntando a un título.

“Cualquier cosa buena que haga Gallardo en Ecuador va a ser histórico. Hacer una gran Copa América 2028, una semifinal, una final, pasa a ser héroe ecuatoriano. Lo mismo en la próxima Copa del Mundo, con una generación muy importante”, avisó Pasman.

Se espera que en las próximas horas, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presente de manera oficial a Marcelo Gallardo. Ya habría un acuerdo entre ambas partes y solo restan pequeños detalles para que se haga oficial, la llegada del ‘Muñeco’ a ‘La Tri’.

Publicidad

El sueldo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo llegaría a la Selección de Ecuador a ganar un salario cercano a los 3.5 millones de dólares al año, es lo que ha trascendido. Dicho sueldo se puede elevar, siempre y cuando se aclare si el sueldo de los colaboradores de Gallardo también tiene un aumento.

Encuesta¿Crees que Ecuador ganará algo con Gallardo? ¿Crees que Ecuador ganará algo con Gallardo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos claves: