¿Por qué no juega Kendry Páez en el partido de River Plate contra Carabobo en la Copa Sudamericana?

Kendry Páez no deja de recibir muy malas noticias en River Plate y ahora el ecuatoriano se volvió a quedar afuera de un once titular. Arrancará desde el banco de suplentes contra Carabobo y ya empieza a alarmar a todos de cara al Mundial 2026.

¿Por qué no juega Kendry Páez?

River Plate enfrenta a Carabobo por la Copa Sudamericana en la fecha 2 y la ausencia de Kendry Páez responde únicamente a temas tácticos del ‘Chacho’ Coudet. El entrenador le ha quitado la “confianza” y lleva ya varios encuentros prescindiendo de él.

Con esta ausencia, Kendry Páez completa su quinto partido consecutivo sin tener minutos desde el comienzo con el equipo ‘Millonario’. Y para más preocupación lleva ya 4 encuentros consecutivos sin jugar con la camiseta de River Plate y solo viendo el partido desde el banco de suplentes.

Con esta nueva decisión de Coudet, también se intuye que Kendry Páez se acabará quedando fuera del once titular ante Boca Juniors el próximo domingo en la edición del Superclásico argentino. Ha perdido total relevancia el ecuatoriano y fichaje más ilusionante de la temporada.

¿Cuándo fue la última vez que Kendry Páez jugó con River Plate?

Para encontrar el último partido de Kendry Páez con la camiseta de River Plate hay que ir hasta el encuentro del 15 de marzo ante Sarmiento. Ese fue el último partido donde estuvo en cancha y acabó jugando 45 minutos.

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¿Qué canal pasa el partido de River Plate contra Carabobo?

El partido de River Plate contra Carabobo comenzará desde las 19H30 (EC) de este miércoles. El encuentro también se podrá ver por ESPN y el plan premium de Disney+.