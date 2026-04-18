“Hay que ponerle una canción de reggaetón y se distrae…”: streamer de Boca deja una viral burla contra Kendry Páez

Este domingo 19 de abril de 2026 se enfrentan por el campeonato argentino Boca Juniors contra River Plate, en una nueva edición del Superclásico. Se espera que Kendry Páez pueda ser titular, tras sumar buenos minutos y sensaciones correctas en el partido de River vs Carabobo. Al ecuatoriano ya lo están presionado, y ahora incluso desde la hinchada rival.

El streamer argentino, Gustav Salvestrini, aprovechó que Kendry Páez puede jugar este partido y lo llamó “jugador de Tik Tok”, además de lanzar una viral “burla”, sobre las canciones de reggaetón y la concentración del jugador ecuatoriano.

“Sabes que hay que hacer con Kendry Páez, no hay que marcarlo, hay que ponerle una canción de reggaetón y se distrae. Yo soy Ubeda y llevo un parlante y pongo ‘La Curiosidad’. Está atacando Kendry Páez, pongo play y se distrae. Se va para el banco de suplentes. Es un jugador de Tik Tok“, comentó en Digamos Todo de Picado TV.

Las críticas no han faltado para Kendry Páez desde su llegada a Argentina. Al ecuatoriano también lo precede un importante pasado, debido a que, en Francia y en la Selección de Ecuador protagonizó varias polémicas fuera de la cancha que le ganaron esa “fama”.

El partido ante Boca Juniors sería la prueba definitiva para que Kendry Páez se pueda ganar un lugar en el once de Coudet y recuperar ese puesto que parecía ganado con Gallardo. El ecuatoriano viene de un segundo tiempo brillante contra Carabobo en la Copa Sudamericana.

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¿A qué hora juega River Plate vs Boca Juniors y cómo se lo puede ver en Ecuador?

El partido de River Plate contra Boca Juniors en el campeonato argentino comenzará desde las 15H00 de este domingo, 19 de abril de 2026. Los aficionados que quieran ver el partido en Ecuador lo pueden hacer por el plan Premium de Disney+.

Kendry Páez está entre los convocados de River Plate

Kendry se logró meter entre los jugadores convocados de River Plate para este partido. El ecuatoriano, en caso de no ser titular, podrá ayudar a su equipo desde el banco de suplentes si Coudet decide, como vs Carabobo, que sume minutos en el segundo tiempo.

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En síntesis:

Boca Juniors y River Plate juegan el Superclásico este domingo 19 de abril .

juegan el Superclásico este . Kendry Páez integra la lista de convocados de River Plate para el partido.

integra la lista de convocados de para el partido. El encuentro iniciará a las 15H00 y será transmitido por Disney+ en Ecuador.