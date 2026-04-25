Kendry Páez tuvo la gran oportunidad en el partido ante Boca Juniors de ser titular; sin embargo, el jugador ecuatoriano se volvió a llevar una muy mala noticia en el equipo argentino. El entrenador lo volvió a borrar ahora para jugar ante Aldosivi.

River vuelve a jugar después de perder el Superclásico y lo hace en condición de local ante Aldosivi. El ecuatoriano no arranca como titular y otra vez regresa al espiral del banco de suplentes. El ‘Chacho’ le tuvo muy poca paciencia al jugador tras caer ante Boca.

El once de River vs Aldosivi

Así salió River Plate a jugar contra Aldosivi:

Beltrán; Montiel, Martinez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno; Galván, Galoppo, Subiabre; Colidio y Salas

El once de River Plate ante Aldosivi.

Las anteriores ocasiones que Kendry Páez comenzó en el banco de suplentes en River Plate, el ecuatoriano no tuvo minutos a excepción de aquel partido de Copa Sudamericana, donde entró ante Carabobo y pudo dar la cara. Desde entonces, con el ‘Chacho’ todo es irregular para Páez.

Los números de Kendry Páez en River Plate

Con la camiseta de River Plate, Kendry Páez ha jugado ya 7 partidos. El ecuatoriano no ha marcado goles y solo ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha casi 300 minutos. Podría volver a cambiar de equipo a mitad de año si se repite esta constante.

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En síntesis: