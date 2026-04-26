VIDEO | Jugador de River Plate ‘regañó’ a Kendry Páez luego de su golazo

Kendry Páez se recuperó de la mala imagen en el Superclásico con un partidazo y golazo en la victoria 3-1 de River Plate vs. Aldosivi. Lo llamativo es que en medio de los festejos, un referente del cuadro argentino ‘regañó’ al ecuatoriano.

Luego de su golazo, el ex Independiente del Valle y Racing de Francia, se fue a la esquina a bailar unos segundos. Gonzalo Montiel, uno de los referentes del club, se apresuró a felicitarlo pero a llevarlo rápidamente al campo para que se reanude el partido.

El referente y campeón del Mundo 2022 cortó una actitud que para muchos podría haber sido interpretado como burla o provovación al rival. Este es el primer gol de Kendry Páez con la camiseta de River Plate.

Kendry Páez viene de jugar cerca de 80 minutos entre sus dos últimos partidos con River, y si el entrenador Eduardo Coudet le sigue dando continuidad, parece que su cesión sí se cumplirá hasta diciembre.

River Plate este semestre afrontó triple competencia, con Liga Argentina, Copa Sudamericana y Copa Argentina y en ambos torneos el ecuatoriano fue considerado.

La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

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NO LE GUSTÓ NADA A CACHETE. Luego de marcar un hermoso golazo para el 3-1 final de River ante Aldosivi, Kendry Páez BAILÓ para festejar su primer tanto con la camiseta del Millo. Montiel fue a buscarlo y se lo llevó para su campo… pic.twitter.com/iGWy99SXO0 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Kendry Páez anotó un golazo con River Plate. Foto: Getty.

En resumen

Kendry Páez anotó su primer gol con River Plate en la victoria 3-1 ante Aldosivi .

anotó su primer gol con en la victoria ante . El defensor Gonzalo Montiel interrumpió el festejo de Kendry Páez para evitar posibles provocaciones.

interrumpió el festejo de para evitar posibles provocaciones. Chelsea tiene opción de repesca si Kendry Páez no juega el 50% de los minutos.