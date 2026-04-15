Barcelona SC no pudo contra Boca Juniors, se llevó una durísima humillación en Argentina. Los ecuatorianos tuvieron su peor noche a nivel internacional, pero todo puede empeorar. Debido a que, el club amarillo tiene las alarmas encendidas con uno de sus titulares.

Sobre el final del partido ante Boca se vio muy complicado a José Contreras. El arquero venezolano casi no podía moverse con comodidad al final del encuentro por varios dolores musculares. Por lo cual, se espera que el club confirme en qué estado llega.

Contreras viene siendo el mejor jugador de Barcelona SC en lo que va de temporada y su baja supondría un gran problema para el torneo que le toque jugar. El venezolano viene brillando en la Copa Libertadores y también en la LigaPro.

Ya en la temporada 2025, en su mejor momento, Contreras tuvo una lesión muscular que lo acabó sacando de casi toda la temporada. Aunque volvió sobre el final del año no pudo recuperar su puesto de titular, que siguió siendo de Ignacio De Arruabarrena.

Ahora Barcelona SC tendrá las siguientes semanas para recuperar su confianza en los partidos en la LigaPro y volver a intentarlo a finales de mes en la Copa Libertadores. Si el club no logra volver a su mejor nivel podría quedarse eliminado de todo.

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Los números de José Contreras en Barcelona SC

En lo que va de temporada con Barcelona SC, José Contreras jugó un total de 13 partidos entre todas las competencias. Le han marcado 8 goles, pero dejó su arco en 0 en ya 7 partidos. Es el gran “responsable” de que los amarillos entraran a la fase de grupos de la Copa.

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona SC?

Barcelona SC volverá a jugar este domingo, 19 de abril de 2026, cuando visite a Macará por la fecha 9 de la LigaPro. El ‘Ídolo’ necesita seguir ganando a nivel local para no perderle “pisada” a Independiente del Valle que lidera el torneo ecuatoriano.

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En síntesis:

Barcelona SC fue derrotado por Boca Juniors en Argentina por la Copa Libertadores 2026.

fue derrotado por Boca Juniors en Argentina por la Copa Libertadores 2026. El arquero José Contreras terminó con dolores musculares y es duda por posible lesión.

terminó con dolores musculares y es duda por posible lesión. Barcelona SC visita a Macará este domingo 19 de abril por la LigaPro.