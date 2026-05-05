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Arsenal vs Atlético de Madrid HOY: ¿Qué canal pasa las semifinales de la Champions League?

Se define el primer finalista de la Champions League y estos son los canales para ver el partido.

Los canales para ver el partido de Arsenal vs Atlético de Madrid
© GettyImagesLos canales para ver el partido de Arsenal vs Atlético de Madrid

Este martes 5 de mayo de 2026 se define al primer finalista de la Champions League con el partido entre Arsenal y Atlético de Madrid. Los dos equipos empataron 1 a 1 en Madrid, y en Inglaterra se conocerá al equipo que llegue a la final.

¿Qué canal pasa las semifinales de la Champions League?

Estos son los canales para ver las semifinales de la Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid:

  • Argentina: ESPN y Fox Sports
  • Chile: ESPN y ESPN Premium
  • Resto de Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
  • México: TNT
  • Estados Unidos: Univisión, TUDN y DAZN

Arsenal llega muy animado a este partido después de conseguir una victoria clave en la Premier League, y tras el empate de Manchester City, volver a depender de sí mismo para ganar la Premier. Los ‘Gunners’ también llegan invictos en esta edición de la Champions League.

Arsenal y Atlético empataron 1 a 1 en las semifinales de la Champions League. (Foto: GettyImages)

Arsenal y Atlético empataron 1 a 1 en las semifinales de la Champions League. (Foto: GettyImages)

Por su parte, Atlético de Madrid llega a este encuentro sabiendo que la Champions es la última oportunidad que tienen de sumar un campeonato en esta temporada. El ‘Cholo’ reservó a la mayoría de jugadores en el partido de la Liga del fin de semana.

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¿A qué hora comienza la semifinal de la Champions League?

El encuentro entre Arsenal vs Atlético de Madrid comenzará desde las 16H00 (Arg/Chi); 14H00 (EC/CO/PE).

Las posibles alineaciones de Arsenal y Atlético de Madrid

Estas serían las alineaciones de ambos equipos:

Posible XI de Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard y Gyokeres

Posible XI de Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Álvarez y Griezmann

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Jose Cedeño Mendoza
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