Arsenal vs Atlético de Madrid HOY: ¿Qué canal pasa las semifinales de la Champions League?

Este martes 5 de mayo de 2026 se define al primer finalista de la Champions League con el partido entre Arsenal y Atlético de Madrid. Los dos equipos empataron 1 a 1 en Madrid, y en Inglaterra se conocerá al equipo que llegue a la final.

¿Qué canal pasa las semifinales de la Champions League?

Estos son los canales para ver las semifinales de la Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid:

Argentina: ESPN y Fox Sports

ESPN y Fox Sports Chile: ESPN y ESPN Premium

ESPN y ESPN Premium Resto de Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium México : TNT

: TNT Estados Unidos: Univisión, TUDN y DAZN

Arsenal llega muy animado a este partido después de conseguir una victoria clave en la Premier League, y tras el empate de Manchester City, volver a depender de sí mismo para ganar la Premier. Los ‘Gunners’ también llegan invictos en esta edición de la Champions League.

Arsenal y Atlético empataron 1 a 1 en las semifinales de la Champions League. (Foto: GettyImages)

Por su parte, Atlético de Madrid llega a este encuentro sabiendo que la Champions es la última oportunidad que tienen de sumar un campeonato en esta temporada. El ‘Cholo’ reservó a la mayoría de jugadores en el partido de la Liga del fin de semana.

Publicidad

¿A qué hora comienza la semifinal de la Champions League?

El encuentro entre Arsenal vs Atlético de Madrid comenzará desde las 16H00 (Arg/Chi); 14H00 (EC/CO/PE).

Las posibles alineaciones de Arsenal y Atlético de Madrid

Estas serían las alineaciones de ambos equipos:

Posible XI de Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard y Gyokeres

Posible XI de Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Álvarez y Griezmann

Publicidad