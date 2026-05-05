Arsenal vs Atlético de Madrid HOY: ¿Qué canal pasa las semifinales de la Champions League?

Este martes 5 de mayo de 2026 se define al primer finalista de la Champions League con el partido entre Arsenal y Atlético de Madrid. Los dos equipos empataron 1 a 1 en Madrid, y en Inglaterra se conocerá al equipo que llegue a la final.
¿Qué canal pasa las semifinales de la Champions League?
Estos son los canales para ver las semifinales de la Champions League entre Arsenal y Atlético de Madrid:
- Argentina: ESPN y Fox Sports
- Chile: ESPN y ESPN Premium
- Resto de Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
- México: TNT
- Estados Unidos: Univisión, TUDN y DAZN
Arsenal llega muy animado a este partido después de conseguir una victoria clave en la Premier League, y tras el empate de Manchester City, volver a depender de sí mismo para ganar la Premier. Los ‘Gunners’ también llegan invictos en esta edición de la Champions League.
Arsenal y Atlético empataron 1 a 1 en las semifinales de la Champions League. (Foto: GettyImages)
Por su parte, Atlético de Madrid llega a este encuentro sabiendo que la Champions es la última oportunidad que tienen de sumar un campeonato en esta temporada. El ‘Cholo’ reservó a la mayoría de jugadores en el partido de la Liga del fin de semana.
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¿A qué hora comienza la semifinal de la Champions League?
El encuentro entre Arsenal vs Atlético de Madrid comenzará desde las 16H00 (Arg/Chi); 14H00 (EC/CO/PE).
Las posibles alineaciones de Arsenal y Atlético de Madrid
Estas serían las alineaciones de ambos equipos:
Posible XI de Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard y Gyokeres
Posible XI de Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Álvarez y Griezmann
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