¿Por qué no jugó Enner Valencia ante la Selección de Guatemala en el amistoso antes del Mundial 2026?

El delantero fue la gran ausencia del partido entre Ecuador y Guatemala, y no estuvo en cancha por este motivo.

Este domingo 7 de junio de 2026 la Selección de Ecuador jugó su último partido antes del Mundial 2026. Lo hizo ante la Selección de Guatemala, sin embargo, lo que más llamó la atención de los aficionados fue que Enner Valencia no pudo estar en cancha.

En los últimos días se especuló con el estado de salud de Enner Valencia. El delantero ecuatoriano viene con ciertas molestias musculares que tienen al país preocupado. Sin embargo, en esta ocasión su ausencia responde netamente a temas de precaución.

Beccacece no quiso correr ni un riesgo con Enner Valencia y también repitió lo mismo con otros jugadores como Kevin Rodríguez, Denil Castillo y también William Pacho. Con el último no hay ningún problema, pero sí una temporada muy exigente que lo hace descansar.

Se espera que Enner Valencia llegue sin problema al debut mundialista del próximo domingo, 14 de junio de 2026. El delantero es la máxima esperanza de gol de ‘La Tri’ para este encuentro clave ante la Selección de Costa de Marfil.

¡PRIMER GOL DE JORDY CAICEDO EN LA ERA BECCACECE! 🇪🇨🤩



El delantero ecuatoriano no perdonó desde los doce pasos y pone en ventaja a La Tri. ¡ASÍ TE QUEREMOS VER EN EL MUNDIAL! 🔥#Ecuador 1️⃣-0⃣ #Guatemala#LaTrixECDF 📲 https://t.co/Kuov2wGYcm pic.twitter.com/BaoQHmugay — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 7, 2026

Enner Valencia también jugará la que será su última Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. El delantero es el goleador histórico de ‘La Tri’ en este tipo de torneos y es por eso que se espera que pueda jugar con tranquilidad esta Copa.

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¿Cuándo juega Ecuador en el Mundial?

La Selección de Ecuador jugará en el Mundial 2026 contra la Selección de Costa de Marfil en el próximo domingo, 14 de junio de 2026. Este encuentro marcará el debut en la Copa del Mundo para el equipo de Beccacece.

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