¿Se cae? La Selección de Ecuador le hizo una nueva oferta a Marcelo Gallardo y revelan su respuesta

Marcelo Gallardo recibió una nueva oferta de la Selección de Ecuador y esta habría sido su respuesta.

Este miércoles 2 de septiembre de 2026 se reveló que la Selección de Ecuador le acercó una nueva propuesta a Marcelo Gallardo para que el entrenador argentino llegue a ‘La Tri’. Todavía no hay nada cerrado y habría nueva información sobre la postura del DT.

Según revelación de Kevin Verdezoto, entre Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador todavía no hay nada acordado. Las dos partes siguen negociando y aunque se esperaba que ya haya un acuerdo, la realidad es que todavía está muy lejano de darse.

Todavía Gallardo no está descartado adelantó Verdezoto, mientras que Mr.OFF también detalla que la FEF le acercó una nueva propuesta al DT, pero el entrenador respondió con nuevas condiciones personales y rechazó esa oferta, que aún no tienen una solución entre las dos partes.

Nueva reunión entre la FEF y Marcelo Gallardo

También habría una nueva reunión entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Marcelo Gallardo para buscar cerrar el acuerdo. Son horas claves para una firma que se viene trabajando y también alargando desde el pasado mes de agosto cuando se lo confirmó como candidato principal.

Marcelo Gallardo todavía no está seguro en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

El ‘Muñeco’ es el principal candidato, pero no el único. Por lo cual, si el entrenador se llega a caer y no firma, seguramente ‘La Tri’ se moverá en el mercado por la otra gran opción que es Roberto Martínez.

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El sueldo que le podrían pagar a Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Se espera que a Marcelo Gallardo se le pague en la Selección de Ecuador un salario cercano a los 5 millones por temporada. Con ese salario, el entrenador se convertiría en el mejor pagado de la historia del equipo tricolor.

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