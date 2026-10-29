Primer camisetazo: Liga de Quito va por un titular de Barcelona para la siguiente temporada

El mercado de fichajes de la LigaPro comienza a moverse de cara a 2027 y ya aparecen rumores que involucran a dos de los grandes del fútbol ecuatoriano. Liga de Quito estaría interesado en incorporar a uno de los titulares de Barcelona SC.
Jhonny Quiñónez es uno de los pocos puntos altos de Barcelona SC durante esta temporada y su futuro podría estar en otro grande de Ecuador. Según informó Gaby Alcívar, el mediocampista estaría en los planes de Liga de Quito para 2027.
Liga busca un nuevo volante central y, tras no concretarse la posibilidad de fichar a Carlos Gruezo, Quiñónez aparece como la prioridad. Sin embargo, Barcelona no estaría dispuesto a dejarlo salir por menos de un millón de dólares, mientras otro club ecuatoriano también sigue de cerca su situación.
Aucas sería el segundo interesado en el mediocampista, quien ya tuvo una etapa destacada durante el campeonato de 2022. El conjunto oriental buscaría recuperarlo para competir en la LigaPro y la Copa Sudamericana de 2027, aunque todavía queda por conocer si Barcelona aceptaría negociar a uno de sus futbolistas con un rival directo.
Por su parte, Liga de Quito también tendría previsto realizar cambios en su mediocampo para la próxima temporada. Las posibles salidas de Éderson Castillo, Gabriel Villamil, Jesús Pretell y Lucas Rodríguez obligarían al equipo a buscar alternativas para renovarse, según lo que decida Gustavo Álvarez.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.
Jhonny Quiñónez – Barcelona. Foto: Getty
En resumen
- Golpe directo al eterno rival: En el inicio de los movimientos para la temporada 2027 de la LigaPro, Liga de Quito fijó como su gran prioridad el fichaje del mediocampista central Jhonny Quiñónez, consolidado como uno de los puntos más altos y regulares en el esquema titular de Barcelona SC.
- La cifra millonaria que traba la operación: Tras caerse la opción de incorporar a Carlos Gruezo, los albos apuntan todos sus cañones al volante torero; sin embargo, la directiva amarilla no piensa facilitar su salida y exige una cifra no menor a un millón de dólares para sentarse a negociar con su clásico rival.
- Pujas en el mercado y depuración alba: Mientras Aucas también busca repatriar a Quiñónez de cara a la Copa Sudamericana, el técnico Gustavo Álvarez acelera por su contratación ante la inminente salida de varios volantes de la ‘U’, entre ellos Éderson Castillo, Gabriel Villamil, Jesús Pretell y Lucas Rodríguez.