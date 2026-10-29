Primer camisetazo: Liga de Quito va por un titular de Barcelona para la siguiente temporada

Liga de Quito va por un titular de Barcelona para reforzarse pero otra vez tendrían que pagar millones de dólares.

El mercado de fichajes de la LigaPro comienza a moverse de cara a 2027 y ya aparecen rumores que involucran a dos de los grandes del fútbol ecuatoriano. Liga de Quito estaría interesado en incorporar a uno de los titulares de Barcelona SC.

Jhonny Quiñónez es uno de los pocos puntos altos de Barcelona SC durante esta temporada y su futuro podría estar en otro grande de Ecuador. Según informó Gaby Alcívar, el mediocampista estaría en los planes de Liga de Quito para 2027.

Liga busca un nuevo volante central y, tras no concretarse la posibilidad de fichar a Carlos Gruezo, Quiñónez aparece como la prioridad. Sin embargo, Barcelona no estaría dispuesto a dejarlo salir por menos de un millón de dólares, mientras otro club ecuatoriano también sigue de cerca su situación.

Aucas sería el segundo interesado en el mediocampista, quien ya tuvo una etapa destacada durante el campeonato de 2022. El conjunto oriental buscaría recuperarlo para competir en la LigaPro y la Copa Sudamericana de 2027, aunque todavía queda por conocer si Barcelona aceptaría negociar a uno de sus futbolistas con un rival directo.

Por su parte, Liga de Quito también tendría previsto realizar cambios en su mediocampo para la próxima temporada. Las posibles salidas de Éderson Castillo, Gabriel Villamil, Jesús Pretell y Lucas Rodríguez obligarían al equipo a buscar alternativas para renovarse, según lo que decida Gustavo Álvarez.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Jhonny Quiñónez – Barcelona. Foto: Getty

En resumen