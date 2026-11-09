Tras casi quedar fuera de la Copa Libertadores: Barcelona SC tendrá estas salidas para 2027

Barcelona SC tendrá varias salidas para 2027, tras no poder con Liga de Quito.

Barcelona SC empató con Liga de Quito en un partido donde solo servía ganar, por lo cual, el equipo amarillo ya casi está fuera de la Copa Libertadores del siguiente año. El no llegar a este torneo también complica el presupuesto del club y por eso se vendrían algunas salidas.

Las salidas que tendría Barcelona SC para 2027

Al ya no tener Copa Libertadores, Barcelona SC no se esforzará en renovar los contratos de estos jugadores, los cuales terminan a finales de 2026, y serían salidas fijas :

Héctor Villalba

Tomás Martínez

José Contreras

Jhonny Quiñónez

Por otro lado, hay jugadores que también terminan contrato como Darío Benedetto, Gustavo Vallecilla, Jefferson Intriago y Byron Castillo. Que aunque no han tenido el mejor rendimiento son de los jugadores más usados en el año y cada caso se negociaría aparte.

Barcelona SC no tiene asegurado ni un solo torneo internacional para 2027 y aunque está en puestos de Copa Sudamericana, el ‘Ídolo’ no está fijo en ese torneo, puesto que, aún tiene que jugar los play-off del torneo y solo ganando ese partido jugará Sudamericana.

Varios jugadores se marcharían de Barcelona SC para 2027. (Foto: Imago)

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La tabla de posiciones del primer hexagonal de la LigaPro

Tras el empate 1 a 1 entre Liga de Quito y Barcelona SC, así quedó la tabla de posiciones del primer hexagonal del campeonato ecuatoriano:

Encuesta¿Barcelona SC debe reformar toda su plantilla para 2027? ¿Barcelona SC debe reformar toda su plantilla para 2027? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Barcelona SC empató 1-1 con Liga de Quito y casi queda sin Copa Libertadores.

empató 1-1 con Liga de Quito y casi queda sin Copa Libertadores. Cuatro salidas fijas a finales de 2026 tendría Barcelona SC al no renovar contratos.

a finales de 2026 tendría al no renovar contratos. Torneo internacional para 2027: Barcelona SC no tiene asegurado cupo directo y jugará play-off.