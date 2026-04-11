¿Qué pasa si Ecuador Sub-17 gana, pierde o empata contra Chile en el Sudamericano Sub-17?

Este domingo 12 de abril de 2026 se juega el partido de la Selección de Ecuador contra Chile por el Sudamericano Sub-17. ‘La Tri’ llega como puntera del grupo y es la gran candidata a clasificar al Mundial ya directo como uno de los dos primeros de su zona.

¿Qué pasa si Ecuador gana a Chile en el Sudamericano Sub-17?

Si la Selección de Ecuador logra una victoria contra Chile en el Sudamericano Sub-17 clasificará como líder absoluta de su grupo y como uno de los máximos candidatos a ganar el torneo. Pero, sobre todo, asegurará su lugar en el Mundial de Qatar.

¿Qué pasa si Ecuador empata contra Chile en el Sudamericano Sub-17?

En caso de empate, la Selección de Ecuador también se asegurará su lugar como líder del grupo y estará clasificado al Mundial. ‘La Tri’ cuenta con dos resultados a favor para ya entrar a la siguiente copa del mundo.

¿Qué pasa si Ecuador pierde contra Chile en el Sudamericano Sub-17?

Si la Selección de Ecuador pierde contra Chile en el Sudamericano Sub-17 ya no será líder del grupo y su lugar en directo en el Mundial dependerá de lo que pase con Colombia y Paraguay. Si estas otras dos selecciones empatan, ‘La Tri’ se mete al Mundial como segundo de grupo. Si gana Colombia y lo supera por gol diferencia; ‘La Tri’ deberá jugar otro partido para buscar el Mundial.

La tabla de posiciones del grupo de Ecuador en el Sudamericano Sub-17

Así está la tabla de posiciones del grupo A:

País PJ V E D GF GC DG Pts Ecuador 3 2 1 0 4 2 2 7 Uruguay 4 1 2 1 5 4 1 5 Chile 3 1 1 1 2 2 0 4 Colombia 3 1 1 1 1 2 -1 4 Paraguay 3 0 1 2 2 4 -2 1

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