¿Qué pasa si Ecuador Sub-17 gana, pierde o empata contra Chile en el Sudamericano Sub-17?

Este domingo 12 de abril de 2026 se juega el partido de la Selección de Ecuador contra Chile por el Sudamericano Sub-17. ‘La Tri’ llega como puntera del grupo y es la gran candidata a clasificar al Mundial ya directo como uno de los dos primeros de su zona.
¿Qué pasa si Ecuador gana a Chile en el Sudamericano Sub-17?
Si la Selección de Ecuador logra una victoria contra Chile en el Sudamericano Sub-17 clasificará como líder absoluta de su grupo y como uno de los máximos candidatos a ganar el torneo. Pero, sobre todo, asegurará su lugar en el Mundial de Qatar.
¿Qué pasa si Ecuador empata contra Chile en el Sudamericano Sub-17?
En caso de empate, la Selección de Ecuador también se asegurará su lugar como líder del grupo y estará clasificado al Mundial. ‘La Tri’ cuenta con dos resultados a favor para ya entrar a la siguiente copa del mundo.
¿Qué pasa si Ecuador pierde contra Chile en el Sudamericano Sub-17?
Si la Selección de Ecuador pierde contra Chile en el Sudamericano Sub-17 ya no será líder del grupo y su lugar en directo en el Mundial dependerá de lo que pase con Colombia y Paraguay. Si estas otras dos selecciones empatan, ‘La Tri’ se mete al Mundial como segundo de grupo. Si gana Colombia y lo supera por gol diferencia; ‘La Tri’ deberá jugar otro partido para buscar el Mundial.
La tabla de posiciones del grupo de Ecuador en el Sudamericano Sub-17
Así está la tabla de posiciones del grupo A:
|País
|PJ
|V
|E
|D
|GF
|GC
|DG
|Pts
|Ecuador
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|Uruguay
|4
|1
|2
|1
|5
|4
|1
|5
|Chile
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|Colombia
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|Paraguay
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
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