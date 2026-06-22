¿Quién es Mary Victoria Penso, la árbitra que pitará el partido de Ecuador contra Alemania?

Ecuador y Alemania ya saben quién será su árbitra para jugar en el último partido de la fecha 3 del Mundial.

La FIFA ya confirmó ternas de árbitros para pitar la última fecha de la zona de grupos del Mundial 2026. Ecuador llega a esta jornada jugándose la “vida” contra Alemania. Por lo cual, la FIFA confirmó quienes serán las árbitras para pitar este encuentro en una jornada histórica.

¿Quién es Mary Victoria Penso?

Mary Victoria “Tori” Penso es una famosa árbitra estadounidense que ya debutó en esta Copa del Mundo, en el partido de República Chequia contra Sudáfrica. En ese encuentro pitó un penal muy polémico sobre el final a favor de los africanos, pero su cobro fue confirmado por el VAR.

Penso también viene marcando el crecimiento del arbitraje femenino en los Estados Unidos, en 2020 se convirtió en la primera mujer en pitar en la MLS y ahora va a pitar su segundo encuentro en el Mundial 2026 en el Ecuador vs Alemania.

Penso pitará el último partido del grupo E en el Mundial 2026. (Foto: @FIFAcom)

Todos los árbitros para el partido de Ecuador ante Alemania

Así quedaron repartidos los árbitros para el partido de Ecuador contra Alemania en el Mundial 2026:

Mary Penso (árbitra central)

Brooke Mayo (asistente 1)

Kathryn Nesbitt (asistente 2)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (cuarto árbitro)

Isaac Trevis (asistente)

¿A qué hora juega Ecuador contra Alemania en el Mundial 2026?

El partido de Ecuador contra Alemania comenzará desde las 15H00 (EC) del próximo jueves, 25 de junio de 2026. Así está la tabla de posiciones previo a este encuentro:

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País PJ V E D GF GC DG Pts Alemania 2 2 0 0 9 2 7 6 Costa de Marfil 2 1 0 1 2 2 0 3 Ecuador 2 0 1 1 0 1 -1 1 Curazao 2 0 1 1 1 7 -6 1

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En síntesis: