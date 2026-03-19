Barcelona SC está a horas de conocer a sus rivales en la Copa Libertadores y uno de estos posibles rivales podría ser Boca Juniors. El ‘Xeneize’ está en el Bombo 1, mientras el ‘Ídolo’ en el Bombo 4, y se puede dar un partido. Ante esto Benedetto respondió de manera contundente.

En su llegada a Guayaquil, tras el partido de Barcelona SC ante Libertad, a Benedetto le consultaron si quisiera jugar contra su ex equipo. El delantero le restó un poco de importancia a este encuentro y a la posibilidad de volver al estadio donde marcó tantos goles.

“El que toque (sobre enfrentar a Boca), la verdad es que nosotros estamos muy contentos, por estar en Libertadores. Ya eso es un lujo para nosotros, y el que nos toque va a estar lindo”, comentó el delantero argentino sobre lo que sucederá en el torneo.

Benedetto aún no ha marcado gol con Barcelona SC en esta Copa Libertadores, sin embargo, es uno de los jugadores más importantes del equipo amarillo. En LigaPro sí marcó goles y lo hizo contra Emelec en el Clásico del Astillero y le dio 3 puntos al club.

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Benedetto se perfila para ser titular en toda la Libertadores y guiar a los amarillos en este torneo. El delantero, poco a poco, pudo recuperar su nivel y aún se está poniendo al tono desde lo físico. Cuenta con toda la confianza de César Farías para este reto.

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Los números de Benedetto en Boca Juniors

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Con la camiseta de Boca se vio el mejor rendimiento de Benedetto en toda su carrera. El ‘Pipa’ jugó, en varios ciclos, un total de 172 partidos marcando 71 goles y dando 19 asistencias. Al jugador le quedó pendiente ganar la Libertadores con el histórico club.

El contrato de Benedetto con Barcelona SC

Darío Benedetto tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El goleador argentino cuenta con el apoyo de César Farías y por eso se acabó dando su fichaje por los amarillos.

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En síntesis: