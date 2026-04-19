VIDEO | La jugada de crack de Kendry Páez en River Plate en el Superclásico vs. Boca

Kendry Páez enfrenta de titular el partido más importante en su semestre con River Plate. El ecuatoriano arrancó de entrada en el Superclásico vs. Boca Juniors y en un minuto se mandó una jugada de crack.

El ex Independiente del Valle y Racing de Francia recibió sobre un costado y con balón controlado se fue abriendo a la banda, ahí cuando parecía que la jugada acababa por la presión de dos jugadores de Boca, Kendry Páez tiró una gambeta para eludir a su marca en un espacio reducido.

Ganando la posición, Kendry Páez intentó un pase a tres dedos sin embargo la resolución no fue buena y el balón fue sin peligro al área de Boca. Kendry Páez fue de los más participativos en el primer tiempo.

Al volante se lo vio participativo en los primeros 45 minutos, asociándose con su compañero y dándole fluidez al sector ofensivo del cuadro de ‘Chacho’ Coudet. Este es el primer Superclásico de Kendry con la camiseta de River Plate.

La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

¡GAMBETA ECUATORIANA! Kendry Páez se metió entre tres jugadores de Boca e hizo levantar al Monumental sobre el comienzo del partido.



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¿Dónde ver a Kendry Páez en el Superclásico River Plate vs. Boca?

El duelo entre River y Boca, a disputarse en el Estadio Monumental, podrá verse tanto a través de ESPN Premium como de Disney+. El horario de comienzo está estipulado para las 17 horas del domingo 19 de abril.

En resumen