Kendry Páez sumó minutos nuevamente en la Copa Sudamericana en el partido de River Plate contra Carabobo. El jugador ecuatoriano volvió a sumar en cancha con Coudet y ahora con el partido de Boca muy cerca, el DT tomaría un contundente decisión.

De acuerdo a la información de Bolavip Argentina, Kendry Páez podría tener minutos en el Superclásico como titular. El volante ecuatoriano comenzaría el encuentro en lugar de Ian Subiabre. El ecuatoriano le cambió totalmente la cara al equipo a mitad de semana.

Páez tendría la gran oportunidad de sumar minutos contra Boca en un partido siempre caliente e importante. Además, también para los ‘Millonarios’ es un partido que representa la oportunidad de acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones en el grupo B.

Tras su gran partido ante Carabobo, Kendry Páez también se ganó buenos comentarios de los aficionados, puesto que, el jugador ecuatoriano le cambió la cara al club y mejoró todo. Además, fue clave para el primer gol que marcó River en el partido.

Kendry Páez sería titular en River ante Boca. (Foto: GettyImages)

El ‘Chacho’ Coudet también disputa su primer Superclásico en Argentina como DT de River y es una prueba de alta tensión para el entrenador, debido a que, River es local en el partido. Más de 80 mil aficionados estarán el Monumental para apoyar al club.

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¿A qué hora juega River vs Boca Juniors con Kendry Páez?

El Superclásico entre River y Boca comenzará desde las 15H00 (EC) de este domingo, 19 de abril de 2026. El encuentro se podrá ver en vivo por la señal de ESPN y también el plan Premium de Disney+.

Los números de Kendry Páez en River Plate

Kendry Páez ha jugado un total de 6 partidos con River entre todas las competencias. No ha marcado goles, solo ha dado 1 asistencia. Suma en cancha más de 200 minutos y tiene contrato con River hasta mediados de 2027.

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En síntesis:

Kendry Páez podría debutar como titular con River Plate ante Boca Juniors este domingo.

podría debutar como titular con River Plate ante este domingo. El Superclásico iniciará a las 15H00 (EC) del 19 de abril de 2026 en el Monumental.

del en el Monumental. Páez registra 6 partidos y 1 asistencia desde su llegada al club argentino.