¿Regresa a Emelec? Gabriel Achilier jugará en este equipo de la LigaPro

Este martes 24 de marzo de 2026 se confirmó cuál será el equipo de Gabriel Achilier en esta temporada. El experimentado central ecuatoriano estuvo sonando para un eventual regreso al ‘Bombillo’, pero al final otro será su destino en la Serie A de Ecuador.

Mediante sus redes sociales oficiales, Orense confirmó que Gabriel Achilier vuelve al ‘Bananero’ para esta temporada. El central ecuatoriano salió del club al terminar su contrato en 2025, pero en medio de los malos resultados ambas partes de su pusieron de acuerdo.

Achilier es uno de los “veteranos” más importantes del fútbol ecuatoriano y ahora se convierte en el primer fichaje de Hernán Torres en Orense. El central había negociado con otros equipos, pero su prioridad siempre pasó por quedarse en Machala con Orense.

Ahora, el ‘Gabo’ vuelve al equipo que tanto ayudó y tanto le dio en los últimos años. El central tricolor regresará a dotar de experiencia una defensa que no logra volver a su mejor nivel y que ha quedado expuesta en los últimos partidos del campeonato.

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En Emelec estuvo sonando fuerte el nombre de Gabriel Achilier, pero el central ecuatoriano y la directiva no habrían llegado a un acuerdo, y por el club azul empezó a buscar otras opciones más jóvenes en el mercado previo a su cierre hace pocos días.

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Los números de Gabriel Achilier en 2025 con Orense

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En la temporada anterior, con 40 años encima, Achilier jugó un total de 26 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles. El central estuvo en cancha cerca 2.300 minutos y fue un titular indiscutible durante casi toda la temporada con los de Machala.

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En síntesis:

Gabriel Achilier confirmó su regreso al club Orense este martes 24 de marzo de 2026.

confirmó su regreso al club este martes 24 de marzo de 2026. El defensa central se convirtió en el primer fichaje de Hernán Torres en el equipo.

en el equipo. Achilier disputó 26 partidos y marcó 2 goles con el club durante la temporada 2025.

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