Willian Pacho es uno de los mejores defensas del mundo y el jugador ecuatoriano viene sonando para varios clubes grandes de Europa en el último mercado. El central tiene un largo contrato que el PSG incluso ya está conversando para extenderlo por más tiempo.

Pacho se unió a los entrenamientos de Ecuador en Europa de cara a los dos amistosos que jugará, uno contra Marruecos y otro contra Países Bajos. Después de un entrenamiento le preguntaron por una posible llegada a Real Madrid y el ecuatoriano dejó un viral gesto.

Desde El Chiringuito le consultaron al central ecuatoriano si le gustaría jugar en Real Madrid, el campeón de Champions no respondió solo se río. Además, también le consultaron de si algún momento le gustaría jugar en España y nuevamente el futbolista solo sonrío.

El Real Madrid necesita nuevos defensas, tras tener a jugadores como Militao o Alaba casi siempre lesionados y sin grandes variantes. De ahí que, se presume el equipo ‘Merengue’ irá al mercado para la siguiente temporada a buscar a un nuevo defensa.

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No es la primera vez que a Willian Pacho le preguntan por Real Madrid, ya en el Mundial de Clubes de 2025, el jugador ecuatoriano estuvo sonando fuerte para los ‘Blancos’, pero su fichaje es casi imposible. Apenas está jugando su segunda temporada con el PSG.

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El contrato de Willian Pacho con el PSG

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Ahora mismo, Willian Pacho tiene contrato con el PSG hasta finales de 2029. Sin embargo, y de acuerdo a los últimos intereses, el equipo francés optó por comenzar negociaciones para una eventual renovación de contrato. El club quiere extender su vínculo y mejorar su sueldo.

Las estadísticas de Pacho en esta temporada

En esta temporada, Pacho ha jugado ya 35 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia en 3.000 minutos. Además, el futbolista y su equipo son nuevamente candidatos a ganar la Champions League en este año.

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