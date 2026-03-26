Revelan que otro jugador de LigaPro fue detenido con Miller Bolaños

Miller Bolaños fue el caso más mediático del fin de semana, sin embargo no fue el único jugador que fue detenido. Otro futbolista de LigaPro estaba con el jugador de Emelec y ahora revelan su nombre.

Jonathan Ordóñez de Guayaquil City es el otro jugador que acompañaba a Bolaños. Ambos fueron detenidos el 25 de marzo a las 02h00am y fueron detenidos hasta las 10pm de ayer.

Ni la figura de Emelec ni el lateral izquierdo del equipo ciudadano quedaron en prisión. Ambos recibieron medidas sustitutivas y quedaron en libertad y ya integran los trabajos de sus clubes.

Emelec ya se pronunció y declaró que el jugador está viajando a Salinas para sumarse a la segunda pretemporada del equipo. La directiva analizará sanciones internas aunque parece que no será separado del plantel.

Según trascendió en medios, la defensa del jugador explicó que Miller Bolaños estuvo afuera por motivos médicos relacionados a su hijo. El club no podrá separarlo salvo que la justicia le imponga alguna condena, es decir que no acepte la versión del jugador.

El contrato de Miller Bolaños con Emelec

La temporada inició con la polémica del contrato de Miller Bolaños pero el jugador aceptó la baja salarial y un reajuste de deuda y se quedó. El ‘Bombillo’ le pagaría un salario cercano a los 15 mil dólares y tiene un acuerdo firmado hasta finales de 2027 que tiene cláusulas disciplinarias.

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Comunicado Emelec – Miller.

En resumen