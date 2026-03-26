El sorpresivo equipo que se quedaría con Miller Bolaños luego de su detención

Miller Bolaños fue detenido en la madrugada del 25 de marzo por interrumpir el toque de queda, y pese a que ya fue puesto en libertad, queda pendiente saber qué pasará con su carrera deportiva. Ya dieron detalles de qué equipo se quedará con el volante ecuatoriano.

Según contó el periodista Javier Ruiz, Miller Bolaños fue puesto en libertad en la noche tras casi 24 horas detenido, luego de eso viajará a Salinas a sumarse a la mini pretemporada de Emelec. Con esto, parece que el club auzl no ha tomado la decisión final de separarlo.

La directiva analizará la continuidad del jugador, y en caso de que salga del plantel, Guayaquil City estaría presto a reintegrarlo al plantel. Recordar que con los ‘Ciudadanos’ fue campeón de la LigaPro Serie B.

En caso de que Bolaños salga, lo hará como agente libre sin indemnización, por lo que Guayaquil City podría ficharlo sin costo. Este año, el club de Pool Gavilánez ha arrancado en los últimos puestos.

Miller Bolaños aceptó una rebaja salarial y un ajuste en el pago de su deuda, y en lo deportivo en poco tiempo se ganó un lugar en el once como titular, sin embargo volvió a cometer un acto de indisciplina.

Los números de Miller Bolaños en este 2026

En esta temporada, Miller Bolaños ha jugado con el ‘Bombillo’ un total de 5 partidos en LigaPro marcando tan solo 1 gol. El volante ecuatoriano regresó al club y en medio de todos los rumores, acabó bajando sus expectativas salariales para firmar un nuevo acuerdo.

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En resumen