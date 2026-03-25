Bombazo: Miller Bolaños es detenido y Emelec toma contundente decisión

Bombazo en LigaPro: Miller Bolaños amaenció y dejó de ser jugador de Emelec. El volante ecuatoriano, quién viene de ser criticado, tuvo nuevo problema con la justicia en pleno toque de queda.

El jugador irrespetó el horario y fue aprehendido por conducir en la vía pública a las 02h00am de este miércoles 25 de marzo. El futbolista fue detenido y Emelec tomó la decisión de separarlo del plantel.

La información de la separación del plantel la dio Studiio Fútbol quienes señalan que el jugador estaba acompañado de otra persona en el momento de la detención.

El toque de queda arrancó el 15 de marzo y tiene previsto finalizar el 30 del presente mes, recordar que la violación de esta medida tiene como sanción una pena de cárcel de 1 a 3 años.

Esto se da en medio de críticas por la expulsión que sufrió el jugador el fin de semana vs. Mushuc Runa por golpear a un rival. Bolaños recibió una sanción de dos partidos.

¿Por qué fue detenido Miller Bolaños en junio 2025?

Miller Bolaños andaba en su vehículo con su acompañante cuando fue parado por Policía Nacional, en la revisión de su auto se encontró un arma de fuego que el jugador no pudo justificar. Un día antes, vecinos del futbolista denunciaron que el ex Xolos lanzó disparos al aire en la madrugada.

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Miller Bolaños – Emelec.

En resumen