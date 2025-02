Revelan un insólito motivo por el que Francesco Totti no llegó a la Noche Amarilla

Este sábado 1 de febrero de 2025 se realiza la Noche Amarilla 2025 entre Barcelona SC y Emelec. Como es habitual, los amarillos suelen invitar a una “estrella” para dicho encuentro y el apuntado era Francesco Totti, pero al final se cayó. Todo por un insólito motivo.

Byron Moreno, polémico árbitro ecuatoriano, del mundial de 2002 que expulsó a Totti en un partido de octavos de final reveló en Machdeportes el aparente verdadero motivo por el cual el campeón del mundo y leyenda de la Roma decidió no venir:

“Durante la semana recibí un mensaje. Me sorprendió y era del número 10 de la Selección de Italia y de la Roma. Me consultaba si yo iba a dirigir la Noche Amarilla. Le dije que no, por problemas que se dieron en la Noche Blanca (…) Me dice ‘si no arbitras, no voy’… y no vino. No vino Francesco Totti porque no iba a dirigir yo la Noche Amarilla“, comentó el ex árbitro.

Moreno y Totti protagonizaron una de las polémicas más grandes del fútbol mundial en los últimos años, por cómo el árbitro ecuatoriano lo expulsaba en un partido de octavos del mundial, donde también se terminó quedando eliminado Italia.

Byron Moreno expulsó a Totti en el mundial de 2002. (Foto: Imago)

Barcelona SC encontró rápidamente un reemplazo para Francesco Totti, puesto que, los amarillos fueron por Carles Puyol y el histórico central español ya está en Ecuador para ser la estrella invitada en la Noche Amarilla del centenario de los amarillos.

¿A qué hora comienza el partido de la Noche Amarilla?

El partido entre Emelec y Barcelona SC por la Noche Amarilla 2025 comenzará desde las 20H30 de este sábado, 1 de febrero de 2025. Durante la previa se darán varias presentaciones, como la de los jugadores, la camiseta y también la de la estrella.

Todas las estrellas que Barcelona SC invitó a la Noche Amarilla

Desde el 2016, Barcelona SC inauguró la tradición de invitar a una gran estrella para la Noche Amarilla y fue con Ronaldinho. Las otras estrellas que han llegado son: Forlán, Kaka’, Pirlo, Del Piero, Macherano, Tévez, y Kun Agüero.

