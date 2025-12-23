Es tendencia:
Liga Colombiana

Dimayor acaba la fiesta de Junior con una sanción tras ser campeón de la Liga Colombiana II-2025

La celebración duró poco: Dimayor tomó una decisión y sancionó a Junior de Barranquilla tras el título de la Liga Colombiana II-2025.

Por Julio Montenegro

Junior fue castigado después de ser campeón.
© X / @dimayor y Vizzor ImageJunior fue castigado después de ser campeón.

BOLAVIP lo anticipó y la Dimayor lo hizo oficial. Cuando parecía que la fiesta de Junior de Barranquilla se iba a extender un buen tiempo, el ente que regula el fútbol colombiano le acabó la fiesta con una sanción tras el título en la Liga Colombiana II-2025.

¡A los hechos! Durante el partido de ida de la final de la Liga Colombiana II-2025 se vivió una de las fiestas más espectaculares del fútbol de Colombia. El estadio Metropolitano se tiñó de rojo y se lanzó tanta pólvora que se demoró el inicio del partido y se interrumpió cuando el balón ya estaba en marcha.

“Al revisar los elementos de prueba, se tiene que en el partido disputado por la Final (Ida) de la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-II, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Deportes Tolima S.A. presentó una interrupción de 4 minutos 30 segundos, debido a que los seguidores del Club local, activaron fuegos pirotécnicos, los cuales dificultaron la visibilidad en el campo de juego al minuto 7 del partido, tal como lo reportaron los informes oficiales del partido”, publicó el Comité Disciplinario de la Dimayor antes de revelar la sanción para el equipo ‘Tiburón’.

La dura sanción que Dimayor le puso a Junior tras ser campeón de la Liga Colombiana

Dimayor sancionó a Junior tras título en Liga Colombiana. (Foto: Getty Images y X / @DIMAYOR)

Luego de que Junior de Barranquilla le ganará a Deportes Tolima por un marcador global de 4-0 y fuera el campeón de la Liga Colombiana II-2025, la Dimayor publicó la Resolución No. 132 y sancionó al equipo ‘Tiburón’ con una (1) fecha de suspensión parcial de las tribunas norte y sur del estadio Metropolitano y una multa de ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La multa que tendrá que pagar Junior de Barranquilla por el castigo de Dimayor

Al ser responsable de violar el Artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) porque sus hinchas emplearon objetos inflamables (fuegos artificiales), Junior deberá pagar una multa de once millones trescientos ochenta y ocho mil pesos ($11.388.000).

En resumen

  • La Dimayor sancionó al Junior con una fecha de suspensión en tribunas norte y sur.
  • El club pagará $11.388.000 por el uso de pólvora en la final contra Deportes Tolima.
  • La interrupción de 4 minutos 30 segundos por pirotecnia violó el Artículo 84 del CDU de la Federación Colombiana de Fútbol.
Julio Montenegro
