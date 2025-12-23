Tiene dos años de contrato con Barcelona SC, pero se quiere ir “gratis” y ya negocia con otro equipo

Son varios los jugadores que dejarán Barcelona SC para la temporada 2026, sin embargo, se esperaba que la mayoría fueran jugadores que terminan su contrato, pero no todos los casos son así. Ahora se confirmó que uno de los futbolistas que podría dejar el club lo quiere hacer “gratis” aunque tiene contrato.

El jugador que estaría negociando para dejar Barcelona SC en la próxima temporada, aunque tiene contrato con los amarillos, es Aníbal Chalá. El lateral no cuenta en la plantilla amarilla y ahora tomaría una decisión que sorprende a todos.

De acuerdo, a diferentes reportes, Aníbal Chalá ya comenzó negociaciones con Olimpia para ser su nuevo fichaje en la temporada 2026. El lateral ecuatoriano se iría del ‘Ídolo’ gratis tal y como llegó en medio de la polémica a finales de la temporada 2023.

Chalá cuando firmó con Barcelona SC en 2024 lo hizo plantando a Emelec y dejando prácticamente nada en las arcas del club. El lateral aprovechó una ventana en su contrato y salió rápidamente al ‘Ídolo’ donde firmó un contrato de 4 años.

Aníbal Chalá se marcharía “gratis” de Barcelona SC. (Foto: Imago)

Esta nueva decisión de Aníbal Chalá también genera que Barcelona SC acabe “pagando” su pecado de lo que sucedió en 2024 con Emelec. El ‘Ídolo’ también le debe varios meses de salario a Chalá y eso puede facilitar que el jugador se declare como “agente libre”.

En las próximas semanas podría oficializarse su salida a Paraguay, ya que Olimpia viene interesado en el lateral ecuatoriano desde hace varios meses. Chalá tiene un valor de 600 mil dólares y si no hay acuerdo con Barcelona SC, podría el club perder esa cantidad.

Los números de Aníbal Chalá en esta temporada

En lo que va de temporada, Aníbal Chalá ha jugado con el ‘Ídolo’ un total de 29 partidos entre todas las competencias. Fue suplente la mayoría del año, ya que solo sumó 1.700 minutos en cancha. No marcó goles y dio solo 1 asistencia, números muy bajos para un lateral.

En síntesis: