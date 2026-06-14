Ricardo Adé debutó en el Mundial y tras un partido ya hay dos nuevos equipos que lo quieren sacar de Liga de Quito.

Ricardo Adé fue parte del once histórico de Haití que debutó en el Mundial 2026 contra Escocia y como era de esperarse, esto lo revalorizó. El defensor de Liga de Quito sumó dos nuevos interesados para el segundo semestre.

San Luis y Puebla de México quieren a Ricardo Adé luego del Mundial. Ambos equipos saben que deberán pagar al menos 3 millones de dólares para llevarse al haitiano.

Ricardo Adé tiene contrato con Liga de Quito por 18 meses más y es inamovible en la zaga, también en su momento tuvo sondeos de Brasil y Europa. Emisarios internacionales viajaron para verlo.

Llegó al fútbol ecuatoriano en el 2022 y durante tres años consecutivos fue el central mejor valorado de la LigaPro. Con Aucas fue campeón nacional y con Liga de Quito bicampeón local, campeón Copa Sudamericana y Supercopa Ecuador.

Liga de Quito tiene a Ricardo Adé y a Gonzalo Valle como sus Mundialistas, el defensa es titular en Haití y el arquero es el primer suplente de la Selección de Ecuador.

Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.

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Ricardo Adé – Selección Haití

En resumen