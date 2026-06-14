Ricardo Adé fue parte del once histórico de Haití que debutó en el Mundial 2026 contra Escocia y como era de esperarse, esto lo revalorizó. El defensor de Liga de Quito sumó dos nuevos interesados para el segundo semestre.
San Luis y Puebla de México quieren a Ricardo Adé luego del Mundial. Ambos equipos saben que deberán pagar al menos 3 millones de dólares para llevarse al haitiano.
Ricardo Adé tiene contrato con Liga de Quito por 18 meses más y es inamovible en la zaga, también en su momento tuvo sondeos de Brasil y Europa. Emisarios internacionales viajaron para verlo.
Llegó al fútbol ecuatoriano en el 2022 y durante tres años consecutivos fue el central mejor valorado de la LigaPro. Con Aucas fue campeón nacional y con Liga de Quito bicampeón local, campeón Copa Sudamericana y Supercopa Ecuador.
Liga de Quito tiene a Ricardo Adé y a Gonzalo Valle como sus Mundialistas, el defensa es titular en Haití y el arquero es el primer suplente de la Selección de Ecuador.
Los fichajes que Liga de Quito le trajo a Tiago Nunes
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga esta cerrado pero los hinchas pidieron un nuevo central para junio.
Ricardo Adé – Selección Haití
En resumen
- Ricardo Adé formó parte del debut histórico de la Selección de Haití en el Mundial 2026 enfrentando a Escocia.
- El gran rendimiento del defensor de Liga de Quito despertó el interés de San Luis y Puebla de México, quienes analizan una inversión cercana a los 3 millones de dólares.
- El central, multicampeón en el fútbol ecuatoriano, tiene un contrato vigente por 18 meses más con el conjunto ‘albo’, donde es considerado una pieza inamovible.