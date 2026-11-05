Ricardo Adé es de los más criticados en Liga de Quito y ahora se iría a nuevo equipo

El defensor haitiano Ricardo Adé es de los más criticados en Liga de Quito y ahora lo ponen en otro club para el 2027.

Fue figura y campeón en el 2023-2025, pero también uno de los jugadores más criticados de Liga de Quito durante 2026. Ricardo Adé protagonizó una temporada irregular ahora el defensor haitiano podría abandonar el fútbol ecuatoriano para continuar su carrera en el exterior.

Según rumores de la prensa local, Ricardo Adé estaría en los planes de Pumas de la UNAM para 2027, en lo que representaría una transferencia millonaria para los ‘albos’. Adé tiene contrato vigente hasta diciembre 2027.

El haitiano fue señalado por cometer errores puntuales en partidos importantes por parte de algunos aficionados. Incluso, en redes sociales circularon comentarios que insinuaban que sus equivocaciones habrían sido deliberadas por una supuesta mala relación con el cuerpo técnico.

La eventual salida de Ricardo Adé obligaría a Liga de Quito a buscar un nuevo defensor central, especialmente tras la irregular temporada de Luis Segovia y Gian Franco Allala. Este último también tendría posibilidades de abandonar el equipo mediante una transferencia con rumores de Atlético Nacional.

Liga ya habría comenzado a buscar alternativas para reforzar su defensa y uno de los apuntados sería José Marruffo, de Macará. Adé podría sumarse así a las salidas confirmadas de Devyveron Gabriel Villamil y Alejandro Tobar.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Ricardo Adé – Liga de Quito. Foto: Getty

En resumen