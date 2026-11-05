Ricardo Adé es de los más criticados en Liga de Quito y ahora se iría a nuevo equipo

Fue figura y campeón en el 2023-2025, pero también uno de los jugadores más criticados de Liga de Quito durante 2026. Ricardo Adé protagonizó una temporada irregular ahora el defensor haitiano podría abandonar el fútbol ecuatoriano para continuar su carrera en el exterior.
Según rumores de la prensa local, Ricardo Adé estaría en los planes de Pumas de la UNAM para 2027, en lo que representaría una transferencia millonaria para los ‘albos’. Adé tiene contrato vigente hasta diciembre 2027.
El haitiano fue señalado por cometer errores puntuales en partidos importantes por parte de algunos aficionados. Incluso, en redes sociales circularon comentarios que insinuaban que sus equivocaciones habrían sido deliberadas por una supuesta mala relación con el cuerpo técnico.
La eventual salida de Ricardo Adé obligaría a Liga de Quito a buscar un nuevo defensor central, especialmente tras la irregular temporada de Luis Segovia y Gian Franco Allala. Este último también tendría posibilidades de abandonar el equipo mediante una transferencia con rumores de Atlético Nacional.
Liga ya habría comenzado a buscar alternativas para reforzar su defensa y uno de los apuntados sería José Marruffo, de Macará. Adé podría sumarse así a las salidas confirmadas de Devyveron Gabriel Villamil y Alejandro Tobar.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.
Ricardo Adé – Liga de Quito. Foto: Getty
En resumen
- De campeón a resistido: Pese a haber sido figura indiscutible en los títulos de 2023 y 2024, el defensor haitiano Ricardo Adé se ha convertido en el blanco principal de las críticas de la hinchada de Liga de Quito en este irregular 2026, señalado por cometer errores puntuales en duelos clave que incluso desataron rumores de una supuesta mala relación con el cuerpo técnico.
- Salida millonaria rumbo a México: Ante este escenario de tensión, y a pesar de tener contrato firmado hasta diciembre de 2027, el zaguero tendría todo acordado para abandonar el fútbol ecuatoriano y emigrar a la Liga MX para reforzar a los Pumas de la UNAM en la próxima temporada, operación que dejaría importantes ingresos a las arcas albas.
- Urgencia en la zaga central: La partida de Adé profundizará la crisis defensiva en Ponciano, sumándose al bajo rendimiento de Luis Segovia y la posible marcha de Gian Franco Allala a Atlético Nacional. Como primera medida de emergencia para 2027, la directiva azucena ya puso en su radar al zaguero venezolano José Marruffo, actual figura del Macará.