Un jugador colombiano se metió en planes de Inter de Milán, tras la reciente salida de Dumfries, que se irá a jugar en Real Madrid.

Este martes 2 de junio de 2026 se confirmó el primer gran bombazo del fútbol mundial en el mercado de fichajes después de que Fabrizio Romano revelara que Denzel Dumfries será nuevo jugador de Real Madrid. Con esto, el neerlandés cierra un ciclo en Inter, que para reemplazarlo iría por un colombiano.

De acuerdo a la información de diferentes medios como Cantera Colombia, el Inter ahora afinaría su interés en Daniel Muñoz. El colombiano viene sonando para el equipo italiano desde hace varios meses y ahora se presenta la oportunidad perfecta.

Inter, a diferencia de otros grandes equipos, se caracteriza por fichar a jugadores ya consolidados y con un importante historial en Europa. No es un gran política del club ir por “promesas”, por lo cual, Muñoz también cumple con este requisito para ser fichado.

Por otro lado, el cafetero ahora jugará el Mundial 2026, y pese a las críticas de los aficionados colombianos, el jugador podrá demostrar que está para dar el salto del Crystal Palace. Con el club de la Premier League fue campeón de Conference League en esta temporada.

Daniel Muñoz entra en planes de Inter. (Captura de Pantalla)

En las siguientes semanas, Inter de Milán tendrá que hacer un movimiento para reparar la salida de Dumfries. El neerlandés es uno de los mejores laterales derechos del mundo y también espera ayudar a su selección en la Copa del Mundo de 2026.

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Los números de Daniel Muñoz en esta temporada

En esta temporada, Daniel Muñoz estuvo presente en un total de 46 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 4 asistencias. Es uno de los pilares del Palace, pero el club no se opondría a su salida si llega una oferta acorde.

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