Vinotinto FC no pudo mantener la categoría y jugará la Serie B en el 2026, con esto es muy difícil que puedan retener a algunos de sus jugadores, entre ellos Romario Ibarra. El extremo ecuatoriano dejará el club capitalino y ya tiene opciones para el próximo año.

La idea de Ibarra es quedarse en primera división, y ya en meses anteriores hubo sondeos de Aucas y Orense, aunque sorpresivamente Vinotinto se lo terminó quedando. Uno que también estaba muy interesado en su momento e incluso hubo oferta formal fue Emelec.

En el exterior también hubo contactos, cuando dejó el Real Oviedo de España lo pusieron en Peñarol de Uruguay, pero por motivos desconocidos el traspaso no prosperó.

Se conoce que la traba más difícil que ha tenido Ibarra es el tema económico, el extremo llegó a Vinotinto y fue titular indiscutible. Tuvo pasos por Liga de Quito e Independiente del Valle.

Vinotinto perdería a varios jugadores, entre ellos están Ariel Mina y Madison Julio, ambos deberán volver a Liga de Quito en el 2026 a la espera que Tiago Nunes los tenga en planes o no.

Los equipos en los que ha jugado Romario Ibarra

Romario Ibarra en LigaPro ha pasado por Liga de Quito, U. Católica e Independiente del Valle, en el exterior ha jugado en el Pachuca de México y Real Oviedo de España,

Romario Ibarra – Selección Ecuador en el Mundial 2022. Foto: Getty.

En resumen

Romario Ibarra dejará Vinotinto FC tras el descenso a la Serie B en 2026.

El extremo Romario Ibarra ha recibido sondeos de Aucas, Orense y tuvo oferta formal de Emelec.

Vinotinto perdería a jugadores como Ariel Mina y Madison Julio, que vuelven a Liga de Quito.

