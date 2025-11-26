Uno de los jugadores que podría dejar Independiente del Valle para la próxima temporada es Renato Ibarra. El extremo ecuatoriano queda libre en diciembre y si no renueva, ya hay otro grande de LigaPro que va por su fichaje.

Según medios guayaquileños, Renato Ibarra podría llegar a Barcelona SC para el 2026. Los ‘toreros’ quieren un nuevo extremo zurdo y en condición libre, Ibarra es una oportunidad.

Podría ser el tercer grande de Ecuador en la carrera de Renato Ibarra tras haber sido campeón con Liga de Quito en el 2023, LigaPro y Sudamericana, y también haber pasado en Independiente del Valle.

No se descarta que renueve con Independiente del Valle pero desde el club señalaron que recién analizarán el futuro de varios jugadores en diciembre cuando culmine la temporada.

La llegada de Renato Ibarra a Barcelona significaría también una fuerte inversión en tema salarial, con un salario superior a los 30 mil dólares mensuales. No se descarta que tenga ofertas del exterior.

En el exterior, a Renato Ibarra lo sondearon desde la Liga Expansión de México, en primera fue un referente del América y también tuvo pasos por Atlas y Xolos de Tijuana.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

